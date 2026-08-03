Noelia Bazzi: “Hace dos meses que trabajamos en tareas para mitigar el impacto de El Niño"

La Municipalidad de Bella Vista lleva adelante desde hace dos meses un plan de prevención para reducir el impacto que podría generar el fenómeno de El Niño. Así lo confirmó la intendenta Noelia Bazzi, quien explicó que las tareas se desarrollan tanto en la zona urbana como rural y que la prioridad pasa por proteger a las familias y al sector productivo.

En diálogo con Hoja de Ruta, la jefa comunal aseguró que el escenario climático obliga a anticiparse y que la prevención se convirtió en uno de los principales ejes de la gestión.

"Es uno de los temas que hoy nos tiene a todos los intendentes ocupados y es una prioridad de gestión", afirmó.

Bazzi explicó que los equipos municipales trabajan de lunes a lunes en la limpieza de canales, desagües y zanjas, además de la apertura de nuevos escurrimientos en sectores críticos. En algunos lugares, señaló, las tareas deben realizarse de forma manual debido a las dificultades para ingresar con maquinaria pesada.

Asistencia casa por casa

La intendenta indicó que el municipio identificó entre seis y siete sectores vulnerables dentro de la ciudad y que personal del área de Desarrollo Humano recorre diariamente esos barrios para informar a los vecinos sobre las medidas preventivas y elaborar un relevamiento de las familias que podrían verse afectadas.

Además, explicó que Bella Vista ya cuenta con un plan de contingencia preparado en caso de evacuaciones, con espacios acondicionados para recibir a las familias que lo necesiten.