Buscan incorporar a las Sociedades Rurales en la administración de los fondos para obras

La diputada provincial Adriana Vidal Domínguez impulsa una modificación en la composición de los organismos que administran los principales fondos destinados al desarrollo productivo de Corrientes. La iniciativa busca incorporar representantes de las sociedades rurales en los comités ejecutivos del Fondo de Desarrollo Rural (FDR) y del Fondo de Desarrollo Industrial (FODIN), con el objetivo de que el sector participe en la definición de las inversiones.

En diálogo con Hoja de Ruta, la legisladora explicó que el planteo surgió durante una reunión realizada en Mercedes, de la que participaron entre 14 y 15 sociedades rurales de distintos puntos de la provincia. Según indicó, la principal preocupación expresada por los productores fue el estado de los caminos rurales, especialmente ante la posibilidad de un nuevo fenómeno de El Niño.

"El sector reclama desde hace tiempo tener una silla en los comités ejecutivos", afirmó Vidal Domínguez. Según explicó, actualmente esos organismos están integrados únicamente por representantes del Estado, mientras que quienes aportan los recursos no participan de las decisiones sobre el destino de los fondos.

Más participación y mayor transparencia

La diputada sostuvo que la incorporación del sector productivo permitiría transparentar el manejo de los recursos y orientar las inversiones hacia las obras consideradas prioritarias.

"Queremos saber cuánto se recauda, en qué se gasta y cuáles son las prioridades productivas", señaló. Además, recordó que el FODIN se financia principalmente con el impuesto aplicado a la primera compra de la producción primaria que sale de la provincia.

En ese sentido, cuestionó que Corrientes continúe sin contar con un frigorífico de tránsito federal para la producción bovina y consideró que parte de esos recursos deberían destinarse a obras que agreguen valor a la producción local. También manifestó reparos sobre la construcción de un frigorífico orientado a ciervos y jabalíes en Sauce, al considerar que existen otras prioridades para el sector.

Los caminos, una demanda transversal

Durante la entrevista, Vidal Domínguez remarcó que el deterioro de la red vial rural afecta no solo a la producción, sino también al acceso a la educación, la salud y los servicios básicos.

"Cuando llueve, muchos parajes quedan aislados. No llegan las ambulancias, los chicos no pueden ir a la escuela y los productores no pueden sacar su producción", advirtió.

La legisladora sostuvo que los propios productores conocen cuáles son los corredores con mayor movimiento de cargas y consideró que esa experiencia puede contribuir a definir mejor las prioridades de inversión.

"No todos los caminos tienen la misma carga productiva. Quienes trabajan en el sector saben dónde circulan los camiones arroceros, forestales o ganaderos y pueden ayudar a dirigir mejor los recursos", explicó.