"Vender medicamentos en supermercados no garantiza que bajen los precios"

El proyecto de desregulación del mercado farmacéutico impulsado por el Gobierno nacional volvió a generar preocupación en el sector. El presidente de la Cámara Correntina de Farmacias, Carlos Arballo, sostuvo que permitir la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias no resolverá el problema de los precios y advirtió sobre las consecuencias que podría tener para la seguridad de los pacientes.

En diálogo con Hoja de Ruta, el dirigente explicó que el valor de los medicamentos está determinado por la industria farmacéutica y no por las farmacias. "Los precios de los medicamentos son iguales en todo el país. Están regulados por la industria. Las farmacias no fijamos los precios", afirmó.

En ese sentido, consideró que habilitar la comercialización en supermercados, kioscos u otros comercios no garantiza una reducción de los costos para los consumidores.

Riesgos para la salud

Arballo remarcó que incluso los medicamentos de venta libre requieren un uso responsable y el acompañamiento de un profesional farmacéutico.

"Cualquier medicamento, inclusive una aspirina, puede representar un riesgo para la salud. Por eso es importante el asesoramiento del farmacéutico y el control sobre la conservación del producto", señaló.

También manifestó preocupación por la posibilidad de que se flexibilicen los requisitos para el funcionamiento de las farmacias y cuestionó cualquier iniciativa que reduzca el rol del profesional farmacéutico.

"El farmacéutico es el responsable de garantizar la calidad, la trazabilidad y el correcto mantenimiento de los medicamentos", sostuvo.

La decisión dependerá de las provincias

El presidente de la Cámara recordó que muchas de las modificaciones deberán ser evaluadas por las autoridades sanitarias provinciales antes de su implementación. "Será el Ministerio de Salud Pública de Corrientes el que determine si adhiere o no a estas medidas", indicó.

Además, consideró que la provincia cuenta con una red suficiente de farmacias para garantizar el acceso a los medicamentos sin necesidad de ampliar los canales de venta.

Avanza la digitalización

Durante la entrevista, Arballo también se refirió a otro de los cambios previstos: la digitalización completa del sistema de recetas.

Explicó que el objetivo es eliminar progresivamente la documentación en papel y avanzar hacia un sistema donde las recetas puedan consultarse directamente mediante el DNI del paciente. "Todo va hacia un sistema completamente digital. Se dejarán de imprimir recetas y de archivar miles de documentos físicos", explicó.

No obstante, advirtió que todavía existen desafíos vinculados a la conectividad en algunas localidades del interior y señaló que la transición deberá realizarse de manera gradual.