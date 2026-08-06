Corrientes será sede del IV Congreso Nacional e Internacional Belgraniano

Corrientes volverá a convertirse en un punto de encuentro para el estudio y la difusión del legado de Manuel Belgrano. El descendiente directo del creador de la Bandera y presidente del Instituto Belgraniano de la República Argentina, Manuel Belgrano, confirmó que la provincia será sede del IV Congreso Nacional e Internacional Belgraniano, que se desarrollará los días 1 y 2 de octubre en la ciudad de Corrientes, con un cierre previsto para el 3 de octubre en Concepción del Yaguareté Corá.

En diálogo con Hoja de Ruta, explicó que el encuentro llevará como lema "Manuel Belgrano y el país que se imaginó" y buscará profundizar distintas líneas de investigación sobre la figura del prócer y su pensamiento.

"Elegimos Corrientes porque fue uno de los lugares donde Belgrano más tiempo permaneció durante la campaña al Paraguay y porque el pueblo correntino acompañó de manera decisiva aquella expedición con hombres, alimentos y recursos", sostuvo.

Un homenaje a Pedro Ríos

El cierre del congreso se realizará en Concepción del Yaguareté Corá, donde se rendirá homenaje a Pedro Ríos, conocido como el Tambor de Tacuarí, uno de los símbolos del aporte correntino a la gesta independentista.

Belgrano recordó que el niño se incorporó al Ejército Patriota por decisión de su padre y destacó el profundo compromiso que existía entonces con la causa revolucionaria.

"Su padre le dijo: 'Llévelo, es lo único que tengo para entregar a la patria'. Ese gesto habla del enorme liderazgo que tenía Belgrano y del compromiso de los correntinos con la independencia", expresó.

Corrientes, una provincia marcada por Belgrano

Durante la entrevista, el historiador sostuvo que Corrientes mantiene un vínculo especial con la figura del General debido a su paso por la provincia y a la fundación de Curuzú Cuatiá, considerada el primer pueblo patrio.

También destacó el valor histórico de Concepción del Yaguareté Corá y aseguró que la provincia conserva una memoria muy viva sobre el paso de Belgrano.

"Corrientes es una de las provincias que más reivindica su figura. Acá quedó el Belgrano militar, pero también el Belgrano que pensaba en la educación, en la organización de los pueblos y en el desarrollo del país", afirmó.

Convocatoria abierta

El Congreso será gratuito y se desarrollará en la Facultad de Derecho de la UNNE. Hasta el momento ya fueron presentados 18 trabajos de investigación y la organización espera superar las 25 ponencias antes del cierre de la convocatoria, previsto para el 31 de agosto.

Al finalizar la entrevista, Manuel Belgrano invitó a investigadores, docentes, estudiantes y al público en general a participar del encuentro, que buscará federalizar el estudio de la figura del prócer y acercar su legado a las nuevas generaciones.