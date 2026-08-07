"La caída de esos capítulos demuestra que la participación puede cambiar las cosas"

La decisión del Gobierno nacional de retirar los capítulos referidos a la extranjerización de tierras del proyecto debatido en el Senado fue recibida con satisfacción por la Comisión Arquidiocesana de Justicia y Paz de Corrientes, que había manifestado públicamente su preocupación por el alcance de la iniciativa.

En diálogo con Hoja de Ruta, su coordinadora, Lucía Abad, consideró que el resultado fue consecuencia directa de la participación ciudadana y de la movilización social que se generó durante las últimas semanas.

"Estamos muy contentos porque parece que nos empezamos a despertar los argentinos. La caída de esos capítulos nos da una gran alegría y demuestra que vale la pena luchar y perseverar", afirmó.

"Fue un logro social"

Abad sostuvo que la decisión del Senado dejó una enseñanza sobre el valor de la participación ciudadana en los debates públicos.

"Fue un logro social muy importante. La ciudadanía tiene que participar, no solamente votar cada cuatro años. Cuando es necesario, hay que hacerse presente, expresarse y exigir a quienes nos representan", señaló.

Además, consideró que las manifestaciones realizadas en distintos puntos del país, junto con el posicionamiento de diversas organizaciones e instituciones, influyeron en el desenlace de la discusión parlamentaria.

El rol de la Iglesia

La referente también destacó la participación de distintos espacios de la Iglesia Católica durante el debate y aseguró que la institución no podía permanecer al margen frente a una iniciativa que, según expresó, afectaba derechos vinculados al territorio y al bien común.

"Cuando los derechos de las personas y de los pueblos se ven amenazados, la Iglesia tiene que levantar su voz. Es parte de su misión acompañar estos procesos", sostuvo.

La discusión continúa

Si bien celebró el retiro de los capítulos vinculados a la extranjerización de tierras, Abad aclaró que la Comisión continuará atenta al tratamiento legislativo del proyecto.

En ese sentido, confirmó que ya mantuvieron reuniones con legisladores nacionales para exponer su postura y no descartó nuevas acciones de cara al tratamiento de la iniciativa en la Cámara de Diputados.

"Esto sigue en agenda. Entendemos que los cambios son procesos y hay que seguir acompañándolos. No nos vamos a desentender del tema", concluyó.