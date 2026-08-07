Tajy vuelve a apostar al encuentro de artistas con una nueva edición del Festival Lapacho

El trío Tajy volverá a reunir a músicos de distintos puntos del país en una nueva edición del Festival Lapacho, que se realizará el 15 de agosto en el Espacio Mariño de la ciudad de Corrientes. El encuentro combinará conciertos, charlas y talleres gratuitos, con una propuesta que busca consolidarse como un espacio de intercambio artístico y formación para músicos y público en general.

Durante su visita a Hoja de Ruta, los integrantes del grupo señalaron que esta tercera edición representa un paso más en un proyecto que nació en 2024 y que hoy ya cuenta con una identidad definida.

"Estamos muy contentos de llegar a esta tercera edición, ya con un camino más asentado y con un perfil claro del festival", expresaron.

Un espacio para encontrarse

Además de los conciertos, el Festival Lapacho volverá a ofrecer actividades gratuitas durante la tarde, entre ellas charlas sobre música argentina, guitarra y armónica, pensadas especialmente para estudiantes, docentes y músicos de la región.

Para Tajy, ese aspecto formativo es uno de los pilares del evento.

"Cuando nosotros nos estábamos formando queríamos ir a todas las charlas y encontrarnos con otros músicos. Hoy sentimos que es momento de generar esos espacios porque encontrarse con el otro te cambia la perspectiva y te abre nuevos mundos", destacaron.

Una grilla que cruza géneros

La programación reunirá a Juan Pablo Gallardo y Santiago Álvarez, dúo integrado por piano y armónica; a la guitarrista y cantautora Cecilia Zabala; al dúo correntino conformado por Pablo Delvalle y Billy Fernández; además de la presentación del propio Tajy como anfitrión.

Según explicaron, la propuesta mantiene el espíritu de las ediciones anteriores: cada artista tendrá su propio espacio sobre el escenario, aunque también habrá cruces musicales y un cierre conjunto.

"La idea siempre es celebrar el encuentro entre colegas y compartir la música arriba del escenario", señalaron.

Revalorizar la identidad musical

Uno de los ejes del festival será la presencia del armoniquista Santiago Álvarez, quien trabaja en la búsqueda de una identidad argentina para ese instrumento.

Los integrantes de Tajy recordaron que la armónica tuvo un papel importante en los orígenes del chamamé y que en muchos parajes del interior era conocida simplemente como "la flauta".

"Ese sonido formó parte de la historia musical de nuestra región y hoy vuelve a ocupar un lugar importante dentro del festival", explicaron.

Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y, debido a la capacidad limitada de la sala del Espacio Mariño, desde la organización recomendaron adquirirlas con anticipación.