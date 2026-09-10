Ley de Zonas Frías: Camau Espínola confirmó que buscarán dictamen la próxima semana

El senador nacional por Corrientes Carlos Mauricio Espínola confirmó que trabajará para que la próxima semana se obtenga dictamen para el proyecto de ley de zona fría, una iniciativa que busca generar una compensación frente al costo de la energía en regiones que actualmente no cuentan con ese beneficio.

“Nosotros vamos a impulsar que se pueda tener dictamen la semana que viene”, afirmó Espínola durante una entrevista con Hoja de Ruta. El legislador explicó que se trata de un planteo que viene impulsando junto al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Espínola sostuvo que la discusión busca que las provincias del norte argentino puedan acceder a determinados beneficios y señaló que “la energía que pagamos es cara y necesitamos cierta compensación”.

Sin embargo, advirtió que la iniciativa puede generar resistencia entre sectores que actualmente cuentan con subsidios. “Hay sectores que indudablemente no van a estar a favor de la discusión de esa ley”, señaló.

El senador remarcó que, además de conseguir el dictamen, luego será necesario conocer qué legisladores acompañarán el proyecto. “Hay senadores que a lo mejor no lo firman porque eso puede afectar a determinado sector o a su provincia”, explicó.

El reclamo por el federalismo

Durante la entrevista, Espínola también planteó que las provincias deben trabajar en conjunto para defender sus intereses frente al Gobierno nacional.

“Son los momentos cuando más tenemos que estar nosotros juntos, juntos los correntinos trabajar en conjunto para defender lo que es de nuestra provincia”, afirmó.

En ese sentido, vinculó el debate energético con otros reclamos vinculados a la infraestructura, las rutas y el impuesto a los combustibles.

Según planteó, las provincias necesitan recursos y obras para mejorar las condiciones de desarrollo del interior. También cuestionó la idea de que determinadas obras puedan quedar exclusivamente en manos privadas.

“Hay rutas que el privado no lo va a hacer porque no son rentables y el Estado tiene que estar”, sostuvo.

Para Espínola, el debate de fondo pasa por fortalecer el federalismo y generar condiciones para que las provincias del interior puedan desarrollarse.