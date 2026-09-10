Salud mental en Corrientes: aumentaron los casos y señalan la necesidad de prevención

El director de Salud Mental de Corrientes, Gustavo Gómez, sostuvo que los casos vinculados a la problemática del suicidio han aumentado y remarcó que no existe una estrategia única para abordarlos. En el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, planteó la necesidad de mejorar la organización, la escucha y el acompañamiento de las personas.

“Nosotros tuvimos una pandemia y pudimos salir con una vacuna. Esto también es una pandemia porque esto es un dato que se ve a nivel mundial, pero no tenemos esa posibilidad de tener un tratamiento único”, explicó Gómez durante una entrevista con Hoja de Ruta.

El especialista consideró que una de las principales dificultades está en la falta de coordinación entre los distintos sectores de la sociedad. “Todos hacemos algo. Tiramos la mesa para queremos, pero no sabemos para dónde”, sostuvo.

Según explicó, la prevención involucra al Estado, las instituciones no gubernamentales, la educación, la espiritualidad, la cultura y el ámbito social. En ese marco, señaló que también es necesario prestar atención a la información que reciben actualmente niños y adolescentes.

Pantallas, información y sufrimiento

Gómez afirmó que los casos aumentaron y aclaró que no necesariamente se relacionan con un diagnóstico de depresión, ansiedad o consumo problemático.

“Ha aumentado. Esto que decía recién de Haidt es cierto, aunque fijate que no siempre es solamente que está alterada la salud mental”, sostuvo. Según explicó, en algunos casos existe “un estado de sufrimiento extremo”.

Al referirse particularmente a los jóvenes, planteó que reciben una cantidad de información que puede resultar difícil de procesar.

“Los jóvenes para mí están hoy atosigados por una información”, afirmó. Y agregó que los niños reciben una información “desmesurada, no controlada, desproporcionada que su mente no puede procesar”.

En ese punto, mencionó situaciones como el bullying, el grooming, los consumos problemáticos y las apuestas.

Para Gómez, la prevención no debería concentrarse únicamente en los jóvenes. “Yo creo que no habría que llegar al chico. Yo creo que habría que llegar al adulto”, afirmó.

El especialista planteó la necesidad de trabajar en la comunicación entre padres e hijos, el acompañamiento y la escucha. También señaló que se debe evitar que los chicos tengan un acceso excesivo a las pantallas.