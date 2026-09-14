Advierten por la caída industrial en Corrientes y reclaman medidas para las pymes

La producción industrial argentina registró una caída del 4,9% interanual en julio y acumuló una baja del 2,6% en los primeros siete meses de 2026. En este contexto, desde la Unión Industrial de Corrientes (UICORR) advierten que la situación también impacta sobre sectores estratégicos de la provincia.

En diálogo con Hoja de Ruta, el referente de UICORR Juan Manzolillo señaló que uno de los principales factores detrás de la caída es la menor disponibilidad de dinero para el consumo. Según explicó, el aumento de los costos de los servicios redujo el ingreso disponible de las familias y terminó afectando la demanda.

“Hoy pesa mucho más en el gasto de la gente que antes los servicios”, explicó Manzolillo, quien sostuvo que las familias destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de luz y otros servicios.

Textiles, madera y arroz, entre los sectores afectados

El dirigente industrial puso el foco en algunos de los sectores con fuerte presencia en Corrientes. En el caso de la industria textil, señaló que el incremento de las importaciones generó un fuerte impacto sobre las plantas nacionales.

Según indicó, las importaciones textiles pasaron históricamente de representar alrededor del 50% a cerca del 70%, mientras que las plantas del sector trabajan actualmente en torno al 40% de su capacidad productiva. En Corrientes, mencionó la situación de empresas de Goya, Monte Caseros, Corrientes y Bella Vista.

También advirtió por las dificultades que atraviesa la industria de la madera, particularmente por los problemas logísticos y la falta de infraestructura ferroviaria. Desde UICORR buscan avanzar en gestiones para ampliar el uso del tren y extender el ramal al menos hasta Virasoro.

Otro sector señalado fue el arrocero, aunque en este caso el problema está más vinculado al escenario internacional. Manzolillo explicó que el precio internacional del arroz se encuentra bajo, lo que obliga a trabajar con mayores escalas de producción y genera dificultades principalmente para los productores medianos y pequeños.

“La industria no es ineficiente”

Para Manzolillo, uno de los principales problemas de la industria argentina no está necesariamente en su capacidad productiva, sino en los costos que debe afrontar.

“La industria argentina es competitiva hasta que le agregamos los impuestos y los problemas de infraestructura”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó al sector cervecero, cuyas ventas se encuentran alrededor de un 30% por debajo de sus niveles habituales.

En ese sentido, remarcó que los costos laborales no deben analizarse solamente a partir del salario que recibe el trabajador, sino también de los impuestos y cargas adicionales que debe afrontar una empresa.

“La industria nuestra no es que sea ineficiente. Tenemos una serie de factores que hacen que al final del camino, cuando le agregamos los impuestos y los costos de infraestructura, queden caros”, afirmó.

Reclamo por las importaciones y los embargos de ARCA

Uno de los pedidos que el sector industrial lleva adelante ante Nación está relacionado con la implementación de precios de referencia para las importaciones textiles.

Manzolillo explicó que existen productos que ingresan al país a valores inferiores a los costos de producción locales, principalmente por los subsidios que reciben determinadas industrias en otros países. Desde UICORR, junto con la Unión Industrial Argentina y otras entidades del Norte, plantean que los precios de referencia podrían evitar el ingreso de productos por debajo de su valor de mercado.

A esto se suma otra preocupación: el crecimiento de los embargos de cuentas bancarias de pequeñas y medianas empresas por parte de ARCA.

“Cuando se embarga una cuenta, esa empresa no puede emitir cheques, no puede depositar cheques, o sea, prácticamente la paraliza”, explicó. Advirtió que esta situación puede llevar a algunas empresas a desaparecer o pasar a la informalidad.

El dirigente señaló que desde el sector vienen reclamando un tratamiento diferente para las pymes y recordó que gestiones realizadas ante Nación permitieron ampliar de ocho a 18 cuotas algunos planes de pago, aunque consideró que todavía no constituye una solución definitiva.