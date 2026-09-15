Echeverría reconoció el apoyo y dijo "la ausencia del Gobernador no quita lo trabajado"

El intendente de Empedrado, Fernando “Chara” Echeverría, destacó el acompañamiento que recibió del Gobierno provincial durante su gestión, aunque admitió que quedó “dolido” por la ausencia del gobernador Juan Pablo Valdés en los festejos por los 200 años de la localidad.

Durante una entrevista con Hoja de Ruta, Echeverría aclaró que su planteo no implica un quiebre con Provincia. Por el contrario, remarcó que pretende continuar trabajando en equipo y reconoció el acompañamiento que recibió hasta el momento.

“Yo entiendo. Él es un funcionario, entiendo como persona. Yo soy también funcionario y hay veces, digamos, que vos no te podés ir a un lugar porque se te complica la agenda”, señaló.

Sin embargo, reconoció que esperaba contar con la presencia del gobernador en el acto central. “Me hubiese gustado y a todo el pueblo que esté nuestro gobernador”, afirmó.

“No está nada roto”

El intendente buscó dejar en claro que la ausencia de Valdés no representa, a su entender, una ruptura en la relación con el Gobierno provincial.

“No está nada roto”, sostuvo, y explicó que entiende que el gobernador puede haber tenido dificultades para asistir debido a su agenda.

Echeverría destacó además a los funcionarios que participaron de la celebración y señaló que continúa trabajando con distintas áreas de la Provincia.

“Nosotros venimos haciendo gestiones y venimos teniendo en cierta parte respuesta”, explicó.

En ese sentido, mencionó el trabajo con la DPEC y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, aunque consideró que es necesario “aceitar un poco esa conexión”.