Aprobaron hasta US$34 millones para el Puerto de Lavalle en Corrientes

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aprobó una inversión de hasta US$34 millones para el Proyecto Puerto de Lavalle, en la provincia de Corrientes. Además, la información fue confirmada por el gobernador Juan Pablo Valdés a Hoja de Ruta.

La aprobación fue comunicada este martes y representa un avance para una obra considerada estratégica para la infraestructura logística y productiva de la provincia. Según el BCIE, el proyecto tendrá impacto directo sobre más de 271.000 personas y cerca de 4.000 empresas de la Microrregión Río Santa Lucía.

La iniciativa contempla la construcción de la primera etapa de un puerto multipropósito sobre el río Paraná, con un muelle de 140 metros para la operación de barcazas y buques fluviales. También incluye 3.360 metros cuadrados de infraestructura portuaria y auxiliar y 1,6 kilómetros de nuevos accesos viales.

El impacto productivo del proyecto

De acuerdo con la información oficial del organismo financiero, el nuevo puerto permitirá mejorar la conexión de la producción regional con los mercados nacionales e internacionales y facilitar el traslado de bienes a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay.

El proyecto apunta especialmente a fortalecer las cadenas productivas arrocera y forestal, además de mejorar las condiciones logísticas de la región.

El BCIE estima que durante la ejecución de la obra se generarán alrededor de 100 empleos directos temporales, mientras que durante su etapa de operación se prevén 25 puestos de trabajo directos permanentes.

La auditoría de la obra

En paralelo al anuncio del financiamiento, desde Corrientes señalaron que uno de los puntos de la negociación estuvo relacionado con el mecanismo de auditoría de la obra.

Según lo informado por periodistas que siguieron las gestiones, la discusión estuvo centrada en si el control debía quedar a cargo de una auditoría externa o del Tribunal de Cuentas de Corrientes.

La postura de la Provincia habría sido que el control se realizara a través del organismo provincial. De acuerdo con esa información, finalmente el Tribunal de Cuentas de Corrientes será el encargado de auditar la obra.

El organismo provincial es el ente de control externo de la Hacienda Pública de Corrientes y tiene entre sus funciones el control de la legalidad de los actos y la fiscalización de la administración de los fondos públicos.