Consejo de la Magistratura: los abogados elegirán a sus representantes el 20 de octubre

El 20 de octubre, los abogados y abogadas de la matrícula federal elegirán a sus representantes para el Consejo de la Magistratura de la Nación, en una elección que definirá la integración del organismo para el período 2026-2030. La fecha fue establecida por el propio Consejo de la Magistratura en junio.

En ese contexto, la consejera Jimena de la Torre, referente de Abogados en Acción, visitó Corrientes junto a Claudia Sarmiento, candidata por la abogacía del interior, y dialogó con Hoja de Ruta sobre el funcionamiento del organismo y los temas que considera centrales para la Justicia.

Qué hace el Consejo de la Magistratura

De la Torre explicó que el Consejo cumple un rol estratégico dentro del Poder Judicial de la Nación. Entre sus funciones se encuentra intervenir en la selección de magistrados, además de ejercer atribuciones disciplinarias y participar en distintos aspectos vinculados al funcionamiento de la Justicia. La normativa establece, entre otras funciones, la regulación de los concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir cargos judiciales.

“Ahí adentro lo que tenemos es nada más ni nada menos que seleccionar a los jueces federales de todo el país, a los jueces nacionales de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó De la Torre.

La consejera también destacó la importancia de que la ciudadanía conozca el funcionamiento del organismo y pueda seguir sus decisiones.

Mérito, selección y transparencia

Uno de los principales ejes planteados durante la entrevista fue el mecanismo de selección de magistrados.

De la Torre sostuvo que es necesario fortalecer criterios vinculados con el mérito, la idoneidad y la igualdad en los concursos, además de reducir los márgenes de discrecionalidad. “Necesitamos que se revalorice el mérito, la idoneidad, la igualdad en la selección”, afirmó.

También mencionó otros puntos que forman parte de la agenda que impulsa su espacio: la independencia judicial, la responsabilidad de los magistrados, la defensa del ejercicio profesional, la calidad del servicio de Justicia, la rendición de cuentas y la modernización de la gestión.

Entre las iniciativas que mencionó se encuentra además un código de ética para la Justicia federal, que, según explicó, ya cuenta con dictamen en la Comisión de Reglamentación.

La mirada sobre la Justicia y la sociedad

Durante la entrevista, De la Torre planteó que el Consejo de la Magistratura debería avanzar hacia mayores niveles de transparencia y vinculación con la sociedad.

“Necesitamos una sociedad y una ciudadanía atenta y mirando lo que hacemos adentro del Consejo de la Magistratura”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que la rendición de cuentas y el acceso a la información son elementos centrales para fortalecer la confianza en las instituciones judiciales.

“El Consejo de la Magistratura debe eliminar la opacidad con la que se ha manejado durante muchos años”, afirmó.

Federalización y representación del interior

Otro de los puntos centrales de su planteo fue la federalización de la representación de la abogacía.

De la Torre destacó que durante su gestión recorrió distintas provincias y sostuvo que la representación del interior requiere presencia y contacto permanente con los profesionales de todo el país.

“Es impensable un padrón federal con un candidato que no está dispuesto a estar permanentemente en contacto con todo el país”, expresó.

En ese marco, destacó también la participación de la correntina Carolina Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Corrientes, dentro de la lista que integra junto a Sarmiento.