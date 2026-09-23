Presupuesto 2027: Corrientes podría acceder a USD 150 millones en avales para obras

El proyecto de Presupuesto nacional 2027 abre para Corrientes una posibilidad de financiamiento de hasta USD 150 millones en avales soberanos, un mecanismo que podría permitir a la Provincia acceder a créditos en mejores condiciones para avanzar con obras de infraestructura.

Así lo explicó el diputado nacional Diógenes González en diálogo con Hoja de Ruta, donde destacó este punto como una de las principales novedades del proyecto para Corrientes.

“Por primera vez en varias décadas el Estado nacional nos ofrece a la provincia de Corrientes un monto de hasta 150 millones de dólares de avales para contraer crédito”, señaló González.

El legislador aclaró que se trata de créditos que deberá asumir y pagar la Provincia, pero que el respaldo del Estado nacional permitiría acceder a una tasa de financiamiento más conveniente.

Puertos e infraestructura, en el centro de la agenda

González vinculó esta posibilidad con el perfil de desarrollo que Corrientes viene planteando en torno a la infraestructura, los puertos y el aprovechamiento de la hidrovía.

En ese sentido, mencionó como una alternativa el proyecto del Puerto de El Sombrero, que podría beneficiarse de un eventual crédito respaldado por aval nacional. También destacó que el crédito para el Puerto de Lavalle ya fue concedido y se encuentra en ejecución.

La posibilidad de contar con estas herramientas de financiamiento se suma a las distintas obras que aparecen contempladas en el proyecto de Presupuesto para la provincia.

Entre ellas, González mencionó la continuidad de la autovía y la planta de tratamiento cloacal de la ciudad de Corrientes, además de otras obras cuyo detalle deberá analizarse durante el tratamiento del proyecto.

Una herramienta para nuevos proyectos

El diputado remarcó que los USD 150 millones no constituyen fondos que Nación transfiera directamente a Corrientes, sino una autorización para que la Provincia pueda gestionar financiamiento con respaldo nacional.

El detalle sobre qué proyectos podrían utilizar esta herramienta se conocerá con mayor precisión cuando la Provincia presente su propio presupuesto y defina sus requerimientos de crédito.

Para González, el mecanismo representa una oportunidad para avanzar en proyectos de infraestructura que requieren inversiones de gran escala y que pueden tener impacto sobre la actividad productiva y logística de Corrientes.