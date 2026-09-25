Defensa Civil advierte por el río: “Estamos mucho mejor de lo que podríamos estar"

El director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, analizó la situación de los ríos en la provincia y explicó cómo se prepara el sistema de emergencias ante el desarrollo del fenómeno El Niño. Señaló que actualmente los niveles se encuentran en valores medios y que algunos puertos comenzaron a registrar una bajante.

En diálogo con Hoja de Ruta, Lovinson indicó que los meses de julio, agosto y septiembre tuvieron registros de lluvias por encima de lo normal, un comportamiento que vinculó con el desarrollo de El Niño.

“Estamos con niveles de río medio, no hemos tenido niveles altos, pero podemos decir medios”, explicó el funcionario.

Respecto de la situación en la ciudad de Corrientes, sostuvo que la situación podría mejorar debido a la bajante registrada en algunos puertos. Según indicó, se podría registrar una disminución de alrededor de 50 centímetros.

Lovinson también señaló que el municipio trabaja con las familias ubicadas en zonas vulnerables. “La capital tiene una cota por lo menos de 6 m para su nivel de alerta y por encima de eso el nivel de evacuación”, explicó, y agregó que actualmente no se alcanzaron los 5 metros en el área capital.

Trabajos en las localidades ribereñas

Consultado por la situación de localidades como Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina, el director de Defensa Civil destacó el trabajo vinculado con obras públicas, sistemas de desagüe y obras hidráulicas.

Según explicó, Vialidad y el Instituto Correntino del Agua vienen trabajando sobre estas cuestiones desde hace aproximadamente tres meses, cuando comenzaron a abordar el escenario asociado al fenómeno El Niño.

También mencionó el trabajo de la Junta Provincial de Defensa Civil, que permitió establecer lineamientos para el trabajo con los municipios.

“Hay un desarrollo de maquinarias en el territorio que está permitiendo por lo menos poder corregir algunos problemas existentes”, señaló Lovinson.

Una ventana para avanzar con la prevención

El funcionario explicó que actualmente la provincia se encuentra en una etapa de preparación y que las condiciones climáticas permiten continuar con los trabajos en territorio.

“Nos viene dando por lo menos una chance importante en el tiempo. El clima nos ha acompañado bastante más allá de algunas lluvias puntuales que se dieron”, sostuvo.

Según Lovinson, esta situación permite desarrollar trabajos en terreno y aporta previsibilidad a las tareas de prevención. En ese marco, también mencionó la participación de organismos como Desarrollo Social, que trabaja junto con las áreas municipales en el mapeo del riesgo y la identificación de zonas vulnerables.

El impacto de El Niño

Lovinson afirmó que el fenómeno El Niño tiene incidencia sobre Sudamérica desde hace aproximadamente 40 días y aclaró que su presencia no depende exclusivamente de que se registren determinados fenómenos en Corrientes.

“Que no tengamos fenómenos puntuales en nuestra provincia no quiere decir que no exista”, afirmó.

En ese sentido, mencionó distintos eventos registrados en otras zonas, entre ellos tornados en Misiones y en el estado de Paraná, además de granizadas y nevadas en otras provincias.

“Esto es El Niño”, sostuvo, y agregó que el fenómeno podría continuar fortaleciéndose “por lo menos hasta fin de año”.

Información y coordinación regional

El director de Defensa Civil también destacó el intercambio de información con organismos de otros países y provincias para anticiparse a los fenómenos meteorológicos.

Explicó que cuentan con un sistema de alerta para municipios y otras instituciones, mediante el cual se comparte información diaria sobre lluvias, tormentas e hidrología.

Además, señaló que mantienen reuniones junto con la Agencia Federal de Emergencias y reciben información de Paraguay y de los estados del sur de Brasil.

“El manejo de la información viene siendo muy rápido y el uso de la tecnología es lo que nos permite estar adelantados”, afirmó.

“Estamos mucho mejor de lo que podríamos estar”

Al analizar la preparación de la provincia frente a posibles eventos extremos, Lovinson sostuvo que Corrientes se encuentra actualmente en mejores condiciones para afrontar este tipo de fenómenos.

“Estamos mucho mejor de lo que podríamos estar como para afrontar este tipo de fenómenos”, afirmó.

El funcionario aclaró que existen límites frente a fenómenos naturales de gravedad, pero destacó el trabajo de preparación con la población y los organismos públicos y privados, además de la incorporación de equipamiento y tecnología.

“Cuando preparamos a la población, cuando trabajamos con los organismos públicos y privados, cuando incorporamos material rodante, tecnología, salir y afrontar, estar al lado de la gente es lo que estamos buscando y a lo que nos estamos preparando”, sostuvo.

Finalmente, recordó que la provincia atravesó emergencias en distintos períodos y destacó la capacidad de respuesta de la población correntina frente a este tipo de situaciones.