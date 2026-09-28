Franco Bartolacci cruzó al Gobierno por el presupuesto universitario y ratificó el paro nacional

Luego de que la Justicia otorgara un plazo formal de cinco días al Gobierno para dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, confirmó al programa "O sea digamos" del streaming de El Litoral que las casas de altos estudios agotarán las instancias judiciales para garantizar los fondos.

La resolución judicial se produjo tras rechazar un pedido del Gobierno nacional que solicitaba levantar la medida cautelar argumentando un cumplimiento parcial de la norma, la cual cuenta con el aval del Congreso y una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Críticas a los argumentos de la Casa Rosada y al Presupuesto

Al evaluar la postura del Poder Ejecutivo, el rector de la Universidad Nacional de Rosario cuestionó la justificación oficial referida a la falta de partidas asignadas.

"El argumento por parte del gobierno para no implementar la ley sigue siendo el desconocer de dónde van a salir los fondos. Solamente buscan justificar que no cumplen con la ley. No es cierto que no se sepan los recursos, y esto lo certifica la propia acción del gobierno cuando otorga incrementos salariales sin una ley previa, ya que la Jefatura de Gabinete tiene atribuciones para reasignar partidas presupuestarias", sostuvo Bartolacci.

Asimismo, el titular del CIN alertó sobre la proyección presupuestaria para el próximo ejercicio, al señalar que la propuesta remitida al Congreso omitió incluir los cerca de 10 billones de pesos necesarios para dar sustentabilidad al sistema.

Respecto al impacto del conflicto en las instituciones, Bartolacci enfatizó: "Hay un ensañamiento incomprensible que debería explicar el Gobierno nacional. Nosotros lo que queremos es tener los recursos mínimos indispensables para funcionar bien. Lo que hay es un capricho del Gobierno nacional que no se comprende".

En esa línea, remarcó la gravedad del antecedente institucional: "El incumplimiento de la ley genera consecuencias graves al sistema universitario, pero además genera consecuencias graves para el país porque no es un buen antecedente institucional que una ley aprobada no se cumpla. No está bien que la ley se cumpla solo cuando a mí me gusta".

Medidas de fuerza sindicales y movilización nacional

En el marco del plan de acción frente al deterioro de los salarios docentes y no docentes, federaciones gremiales como Conadu y Conadu Histórica confirmaron la realización de paros de entre 48 y 72 horas en las universidades de todo el país.

A su vez, el CIN ratificó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria programada para el próximo 15 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los principales centros regionales.

Sobre la medida, Bartolacci concluyó: "Es parte de los problemas que atravesamos y consecuencia lógica de la situación salarial. Convocamos a la marcha para que, si no se escucha a las universidades, ni al Congreso, ni a la Justicia, se escuche a la sociedad argentina reclamando por su universidad".

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