Tras cumplir 40 años, el Cardiológico suma un centro ambulatorio en el Centenario Shopping

En el marco del Día Mundial del Corazón y al cumplirse 40 años de trayectoria del Instituto de Cardiología de Corrientes, su director, Dr. Julio Vallejos, anunció en el programa de streaming de El Litoral, "O sea... digamos" la próxima apertura de un centro de atención en el Centenario Shopping.

La nueva sede ofrecerá extracciones de laboratorio, consultorios y estudios preventivos. Vallejos destacó además el programa de aporte solidario PBS y la expansión de servicios en Mercedes, Santo Tomé y el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

Trayectoria de 40 años y aporte a la comunidad

El director resaltó el modelo de gestión que consolidó al Instituto de Cardiología en la provincia.

Sobre el origen de la entidad, Vallejos dijo que "el Instituto comenzó siendo una política de gobierno del gobierno de Pocho Romero Feris, pero trascendió y se convirtió en una política de Estado", y agregó que "todos los sucesivos gobernadores valoraron, apoyaron y contribuyeron" a esta institución de salud.

El director mencionó el reconocimiento social del Cardiológico, al decir que "es una de las instituciones más queridas por todos los correntinos, sin distinción de nada"

El doctor aprovechó para instar a la comunidad a adherirse a los servicios del Plan de Beneficios para Socios, que se puede realizar sin acudir de forma presencial. Para tal fin se habilitó la atención automatizada del bot Juana al número 3794-526229.

"Con una pequeña cuota, la mitad de una pizza, tenemos el beneficio de estar apoyando a la institución para cuando se la necesite", dijo Vallejos para animar a todos a disfrutar de los servicios que presta la entidad.

Nuevo centro de atención ambulatoria en el Centenario Shopping

El director del Cardiológico anunció que la institución descentralizará parte de sus prestaciones diarias para descomprimir la sede central.

"A mediados del próximo mes (octubre) vamos a estar inaugurando en el Shopping Centenario el centro de atención ambulatoria", dijo Vallejos y detalló que en esta sede "van a funcionar consultorios de cardiología, ecocardiografía, ergometría y fundamentalmente el laboratorio".

"Tenemos el desafío todas las mañanas de 400 personas que vienen a sacarse sangre al Instituto y queremos que sea mejor", comentó el director, siendo esto uno de los motivos para abrir una nueva sede.

La nueva dependencia atenderá de 7 a 20 con un plantel rotativo de profesionales médicos, administrativos y técnicos.

Descentralización de servicios en el interior y la Capital

Vallejos repasó la red de centros satélites administrados por la Fundación Cardiológica (Funcacor).