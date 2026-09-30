Lucas Carballo detalló los festejos del Karaí Octubre y el plan de contención por El Niño

En el marco del tradicional Karaí Octubre, el secretario de Desarrollo Humano municipal, Lucas Carballo, anunció este miércoles en el programa de streaming "O sea... digamos", de El Litoral, un evento en el Mercado de Productos Frescos y Paseo de Compras Ex Vía para este jueves.

Habrá shows folclóricos y cerca de 700 raciones de comidas típicas gratuitas. El funcionario destacó que la propuesta busca respaldar a los comerciantes locales y repasó la preparación logística ante la crecida del río y el fenómeno de El Niño.

Festejos en Ex Vía y menú tradicional

El funcionario detalló la grilla gastronómica y artística para recibir la bendición de la abundancia.

Carballo invitó a la comunidad "desde las cinco de la tarde, con chipacueritos totalmente gratuitos para que la gente venga con su mate preparado".

Además, adelantó que se compartirán platos típicos al mediodía y la tarde del jueves. "Vamos a tener casi entre 600 y 700 raciones de comida" precisó el funcionario y agregó que "habrá mbaipy, guiso de arroz, cazuela de mondongo y arroz con pollo".

Carballo anunció que se sumarán grupos folclóricos, el ballet municipal y habrá sorteos y regalos para los asistentes.

Incentivo al comercio local y los mercados

El funcionario enmarcó la celebración dentro de una estrategia impulsada por la gestión del intendente Claudio Polich para reactivar la economía de los feriantes.

Al respecto dijo que "la situación económica dificulta a los feriantes y emprendedores" y precisó en que "las ventas han disminuido y la virtualidad complicó la realidad de los artesanos y viveristas".

Es por ello que con esta iniciativa "queremos invitar a los vecinos a que se acerquen, pero que de paso vean los productos frescos, la buena calidad y los buenos precios que ofrecemos en los mercados y paseos de compra", dijo Carballo.

El secretario adelantó que la misma modalidad se replicará en el paseo de compras del Puerto con motivo del Día de la Madre.

Prevención por el fenómeno del Niño y asistencia en barrios costeros

Consultado por la coyuntura climática y la crecida del río Paraná, el secretario repasó los trabajos territoriales.

Aprovechando el momento, el funcionario dijo que desea "pedirle al Karaí y a la Virgen de Itatí que este fenómeno de El Niño afecte e impacte lo menos posible a las familias correntinas".

También, habló sobre las recorrida en zonas vulnerables: "Estamos recorriendo el barrio La Tosquera, Río Paraná, San Ignacio y la zona de la costa para monitorear familias afectadas que estén prontas a autoevacuarse".

Carballo indicó que el DTC (Dispositivo Territorial Comunitario) está preparado como eventual centro de evacuación en coordinación con la Secretaría de Salud municipal.

Sobre las precipitaciones que se esperan para esta temporada, el funcionario hizo un pedido a la comunidad. Reclamó colaboración vecinal con la recolección de residuos: "Le pido a los vecinos que tengamos cuidado con la basura los días de lluvia... una botella o un plástico interfieren el buen desagüe y generan las inundaciones".