Walter Chávez: "Corrientes tiene la materia prima para pensar en el desarrollo"

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, pasó este miércoles por el programa de streaming "Hoja de Ruta" de El Litoral donde repasó los ejes estratégicos del sector.

Durante la entrevista, valoró la agenda del gobernador Juan Pablo Valdés en Francia, el crecimiento acelerado de la forestoindustria, la demanda en el mercado ganadero, la oferta de financiamiento bancario y el avance de proyectos de diversificación productiva.

Misión en Francia y aceleración de la forestoindustria

El ministro vinculó la gira internacional del Ejecutivo provincial con las ventajas competitivas del suelo correntino.

Sobre el Argentina Week, donde participa Valdés como representante de Corrientes, el ministro dijo que "la presencia del gobernador obedece la posibilidad de poder mostrar todo el potencial que tiene Corrientes".

Esta semana el evento será una vidriera para que la provincia busque inversiones internacionales que potencien la industria correntina.

En sintonía con lo anterior, Chávez habló sobre la ventaja de los recursos forestales. Reafirmó las 500.000 hectáreas implantadas y el ritmo de crecimiento biológico. "Antes debías tener un árbol de más de 20 años con un determinado diámetro" y comparó con la nueva legislación donde "a partir de los 8 años cualquier árbol se puede empezar a industrializar".

Esta ventaja, en palabras del ministro, influye en el posicionamiento nacional. "Corrientes hoy es la niña bonita, todos destacan el momento que se vive", dijo Chávez y agregó que "tenemos la materia prima para pensar en el desarrollo".

Luego mencionó la proyección de inversiones hacia 2030 respetando la legislación ambiental. "Los bosques nativos por ley son protegidos y los bosques implantados son justamente para industrialización", aclaró el ministro y destacó la importancia de las certificaciones y la huella de carbono para el mercado europeo.

Mercado ganadero, fenómeno de El Niño y líneas de crédito

En cuanto a la producción pecuaria, Chávez destacó la firmeza de la demanda interna y la asistencia crediticia.

"Vemos que hay producciones que han sobresalido, como la ganadería", destacó el funcionario, y agregó que "no tiene que ver solo con la realidad argentina, sino mundial".

En cuanto al ámbito local, el ministro remarcó que "en Bella Vista se remataron 1.800 cabezas y el precio se sostiene".

En consonancia con la llegada de El Niño a la región, exhortó a los pequeños productores a alivianar la carga de los campos como medida de previsión. "Hay que prever eso, insistimos mucho en que los productores alivianen sus campos".

Además, habló sobre el financiamiento subsidiado. Destacó la respuesta a las líneas del Banco de Corrientes impulsadas tras la Exposición Rural: "Estaban sorprendidos de la cantidad de productores que se acercaron por una tasa subsidiada que permite afrontar ese riesgo para retención de vientres".

Diversificación productiva e inversión en el sector privado

El titular de la cartera productiva abordó los planes para sumar valor agregado y potenciar el perfil exportador.

El ministro habló sobre el Plan Nuez Pecán y detalló los requisitos de escala para cultivos alternativos: "son 10 hectáreas mínimas y tenés que esperar 6 años que la planta empiece a dar la fruta". Sobre este tipo de plantación, el ministro resaltó que "es una producción donde el 95% se exporta".

Por otro lado, habló sobre la expansión industrial y destacó su reciente visita a la firma Zeni y enfatizó que "tiene casi 500 empleados, es una planta gigante".

Y agregó que "trabajan prácticamente las 24 horas y con el cien por cien de sus producciones exportándose".