CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Cooperativa de Trabajo Crear Tu Casa Ltda.

Matrícula INAES Nº 40262 – CUIT Nº 30-71627351-9

La Cooperativa de Trabajo Crear Tu Casa Ltda., con domicilio legal en Mariscal Antonio José de Sucre 1462 6 B Ciudada de Buenos Aires, convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 26 de marzo de 2026, a las 11 horas, en el caso que no haya cuórum se convoca a una segunda reunión a las 13 hs, en Establecimiento San Gara, Ruta Nacional 12 kilómetro 1242, acceso Camby Reta, Provincia de Corrientes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos asociados para firmar el acta juntamente con el presidente y la secretaria.

2. Lectura y consideración del Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2025.

3. Tratamiento y aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos del ejercicio cerrado el 31/12/2025.

4. Tratamiento y aprobación de la distribución de excedentes correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2025.

5. Aprobación de todo lo actuado por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2025.

6. Informe de gestión del Consejo de Administración.

7. Elección de autoridades: tres Consejeros Titulares, un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

8. Designación de dos asociados para rubricar los libros sociales, si correspondiera.

En Buenos Aires,10 de marzo de 2026. Consejo de Administración

Cooperativa de Trabajo Crear Tu Casa Ltda.