Corrientes participó del Informe Final del Plande Seguridad Vial para motociclista

Corrientes participó este jueves de la presentación del Informe Final del Plan Nacional de Seguridad Vial para motociclistas, en un encuentro que se celebró en las oficinas del Banco Mundial en la provincia de Buenos Aires. El evento, que tuvo como objetivo discutir políticas públicas para reducir los accidentes de tránsito que involucran a motociclistas, fue encabezado por Juan Manuel Saloj, presidente del Consejo Federal de Seguridad Vial.

El informe final fue financiado por el Global Road Safety Facility del Banco Mundial y cuenta con la colaboración de la Secretaría de Transporte de la Nación. Durante la presentación, Saloj destacó que este informe representa un avance significativo en la construcción de políticas públicas orientadas a salvar vidas, y enfatizó la importancia de trabajar en conjunto con las provincias para implementar soluciones eficaces en todo el país.

El Plan Nacional de Seguridad Vial para motociclistas, que se enmarca dentro de un enfoque más amplio denominado "Sistema Seguro", propone políticas públicas basadas en evidencia y orientadas a reducir la siniestralidad de manera estructural. Este enfoque integrador busca no solo mejorar la seguridad de los motociclistas, sino también generar conciencia en los conductores y promover un cambio en las infraestructuras viales.

En representación de Corrientes, autoridades locales destacaron el valor de este tipo de iniciativas, que permiten avanzar en la reducción de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad vial en la provincia. La participación activa de Corrientes en este tipo de encuentros refuerza el compromiso con la seguridad de los motociclistas, un sector clave en el tránsito urbano y rural de la región.

El informe también resalta la necesidad de una mayor inversión en educación vial y en la mejora de las infraestructuras, además de la implementación de nuevas regulaciones que incluyan controles más estrictos y el uso de tecnologías avanzadas para la detección de infracciones y la mejora de las condiciones de los caminos.