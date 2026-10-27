Zonas cálidas: Nación amplió el subsidio de luz para Corrientes y 14 provincias del Norte Grande

Mediante la Resolución 300/2026, la Secretaría de Energía de la Nación elevó los topes de consumo de energía eléctrica con tarifa bonificada para 15 provincias de la región cálida, beneficiando a más de 2,3 millones de hogares.

En Corrientes, la medida beneficiará a más de 180 mil usuarios. En paralelo, se reglamentó el nuevo Régimen de Zona Fría para el gas bajo criterios de consumo e ingresos.

Ampliación del tope de consumo eléctrico en el Norte

La Resolución N.º 300/2026 readecuó la tarifa bonificable considerando las condiciones climáticas y de refrigeración:

Los hogares de zonas muy cálidas contarán con un bloque subsidiado de 500 kWh mensuales entre noviembre y abril. Para las zonas cálidas, el bloque base será de 300 kWh mensuales durante todo el año, con un refuerzo de 370 kWh en diciembre, enero y febrero.

En la región laa medida beneficia a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias: Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Para la provincia de Corrientes significa que más de 180 mil usuarios correntinos verán un alivio en sus boletas del servicio eléctrico.

La medida se estructuró a partir de datos de Cammesa sobre la demanda estival y la clasificación bioambiental Iram 11603, atendiendo a los reclamos de los gobiernos provinciales del Norte Grande. Los beneficios se encuadran en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Reglamentación del nuevo Régimen de Zona Fría para el gas

Para los usuarios residenciales de la Patagonia, Malargüe y la Puna, la bonificación del 50% pasa a calcularse sobre los metros cúbicos de gas efectivamente consumidos y no sobre el total de la factura.

Se contempla un descuento extra del 20% sobre el precio del gas en bloques base para hogares inscriptos en el SEF en provincias que salen de la zona fría ampliada, siempre que sus ingresos no superen las 3 Canastas Básicas Totales mensuales.

Según el Ministerio de Economía, los cambios buscan adecuar la asistencia estatal a las necesidades climáticas concretas de cada región, concentrando las bonificaciones en las franjas de mayor vulnerabilidad económica.