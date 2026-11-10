La Unne fue sede de las XIV Jornadas Tributarias del NEA y de Posgrado Inexpo

Organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), se desarrollaron en Resistencia las XIV Jornadas Tributarias del NEA y las VIII Jornadas Inexpo.
El encuentro reunió a referentes del Fisco, expertos en datos y colegios profesionales.
Paneles centrales e intervenciones destacadas
Durante el primer tramo de las jornadas tributarias se abordaron ejes clave de la relación entre el Estado y los contribuyentes.
El tributarista César Litvin encabezó la ponencia "Inocencia Fiscal. Un cambio de paradigma en la relación Fisco/Contribuyente".
También disertaron Adrián César Centurión y Jorge Nicolás Teodosiu sobre el "Programa Federal de Universidad y Control" y el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN).
El director de la DGR Corrientes, Alejandro Crivelli, disertó sobre los avances y desafíos del organismo en el panel de administraciones tributarias regionales.
Los presidentes de los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas de Corrientes, Ariel Aguirre Serantes, y Chaco, Lucas Clemente Gutiérrez, expusieron sobre los nuevos perfiles profesionales del sector.
Innovación tecnológica y comisiones en las VIII Jornadas Inexpo
El programa paralelo enfocado en investigación, extensión y posgrado sumó conferencias sobre tecnología y seis comisiones de trabajo:
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Inteligencia artificial y ciencia de datos: el Dr. Manuel Pulido (Conicet/Facena) expuso sobre predicción probabilística con redes neuronales, mientras que Alejandro Chain (profesor FCE Unne) analizó los límites y la práctica de los modelos de lenguaje en consultoría.
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Mesas de debate simultáneas: funcionaron seis comisiones abocadas a Federalismo fiscal, Presupuesto y análisis cuantitativo, Políticas públicas e inversión, Enseñanza de la tributación, Aspectos legales y potestad tributaria, y Regímenes simplificados y tributación sectorial.