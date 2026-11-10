Pesar por la muerte de Amaranto Romero, ex presidente del Comité UCR de San Cosme

Este martes murió Amaranto Romero, expresidente del Comité radical de San Cosme, docente y fundador de la Liga Sancosmeña de Fútbol.

La comunidad y referentes políticos destacaron su legado ético, cultural y deportivo.

Trayectoria política, social y legado en la comunidad

El comunicado resalta la figura de Romero por su labor comunitaria en diversos ámbitos del municipio.

Se desempeñó como docente e integró activamente las filas del radicalismo correntino, llegando a presidir el Comité local de la UCR en San Cosme.

Trascendió la función política al ser uno de los principales fundadores y promotores de la Liga Sancosmeña de Fútbol.

Trabajó en favor de la calidad de vida de los adultos mayores de la localidad y fue un activo promotor y defensor de la cultura chamamecera.

Muestras de afecto y acompañamiento familiar

El mensaje institucional y de sus pares cercanos remarcó los valores humanos que guiaron su vida.

Quienes compartieron labores y amistad con el dirigente lo recordaron como un ejemplo moral que enseñaba y guiaba a través de su conducta intachable.

Se enviaron profundas condolencias y mensajes de consuelo a sus familiares, amigos, allegados y a todo el pueblo de San Cosme ante su partida física.