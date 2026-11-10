¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
PUBLICIDAD
Luto

Pesar por la muerte de Amaranto Romero, ex presidente del Comité UCR de San Cosme

Fue impulsor de la Liga Sancosmeña de Fútbol, impulsó iniciativas para el bienestar de los adultos mayores y fue un ferviente defensor del chamamé.

Por El Litoral

Martes, 10 de noviembre de 2026 a las 09:09

Este martes murió Amaranto Romero, expresidente del Comité radical de San Cosme, docente y fundador de la Liga Sancosmeña de Fútbol.

La comunidad y referentes políticos destacaron su legado ético, cultural y deportivo.

Trayectoria política, social y legado en la comunidad

El comunicado resalta la figura de Romero por su labor comunitaria en diversos ámbitos del municipio.

Se desempeñó como docente e integró activamente las filas del radicalismo correntino, llegando a presidir el Comité local de la UCR en San Cosme.

Trascendió la función política al ser uno de los principales fundadores y promotores de la Liga Sancosmeña de Fútbol.

Trabajó en favor de la calidad de vida de los adultos mayores de la localidad y fue un activo promotor y defensor de la cultura chamamecera.

Muestras de afecto y acompañamiento familiar

El mensaje institucional y de sus pares cercanos remarcó los valores humanos que guiaron su vida.

Quienes compartieron labores y amistad con el dirigente lo recordaron como un ejemplo moral que enseñaba y guiaba a través de su conducta intachable.

Se enviaron profundas condolencias y mensajes de consuelo a sus familiares, amigos, allegados y a todo el pueblo de San Cosme ante su partida física.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS
PUBLICIDAD

Últimas noticias
PUBLICIDAD