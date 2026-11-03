Alacranes en Corrientes: medidas a tomar en casa y cómo identificar a la especie venenosa

Ante la posible presencia de alacranes en zonas urbanas, el Ministerio de Salud Pública instó a reforzar las medidas de prevención en los hogares.

Sugieren revisar prendas, mantener limpios los patios y acudir de inmediato al centro de salud ante una picadura.

Medidas de prevención en el hogar

Para evitar el ingreso y la proliferación de estos arácnidos en viviendas, las autoridades sanitarias aconsejan implementar las siguientes acciones cotidianas:

Cuidados en habitaciones: alejar las camas de las paredes y sacudir siempre la ropa de cama antes de acostarse o acostar a los niños .

Inspección personal: revisar y sacudir minuciosamente las prendas de vestir y los calzados antes de utilizarlos; evitar caminar descalzo , especialmente durante la noche.

Protección de desagües: colocar telas metálicas en todas las rejillas y desagües, además de ventilar regularmente los ambientes húmedos .

Limpieza de patios: mantener los espacios exteriores ordenados evitando acumular escombros, leña, cacharros y gestionar adecuadamente los residuos.

Identificación de especies y protocolo ante picaduras

Es fundamental conocer las características del arácnido y saber cómo proceder en caso de sufrir una picadura.

Si bien no todos los ejemplares son venenosos, el Tityus trivittatus es la única especie de riesgo en la región; se reconoce por su color marrón claro, tres rayas longitudinales dorsales, pinzas finas y aguijón doble.

Ante una picadura, se debe concurrir de inmediato al centro de salud más cercano. De ser posible, se sugiere llevar el ejemplar en un frasco cerrado para evaluar el riesgo.

La provincia cuenta con stock de suero antialacránico para el tratamiento específico en los casos que lo requieran.

Para dudas o asesoramiento, la población puede comunicarse con la Subdirección de Vigilancia Epidemiológica a los teléfonos 3794258233 o 3794258239.