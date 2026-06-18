Tres hermanitas correntinas esperan ser adoptadas juntas: cómo es la postulación

El Juzgado de Familia de Corrientes, con la intervención directa del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), habilitó una convocatoria pública de alcance nacional orientada a legajos de adopción o personas interesadas en recibir a tres hermanas de 9, 7 y 4 años de edad.

Las niñas, que actualmente residen bajo el amparo de un dispositivo institucional en la localidad de Goya, manifestaron formalmente su deseo de preservar el fuerte lazo afectivo que las une y no ser separadas en su nuevo proyecto de vida.

Una historia compartida de afecto, juegos y superación escolar

A pesar de la realidad institucional que transitan, las tres menores muestran un desarrollo socioafectivo saludable, participando de múltiples espacios pedagógicos y comunitarios.

Bajo el Expediente MEB 844/24 a cargo de la jueza Irma Luisa Sánchez de Tatarinoff, los equipos técnicos trazaron un perfil minucioso de las menores para orientar la búsqueda de los postulantes.

La hermana mayor, de 9 años, asiste a tercer grado con excelente rendimiento y es descrita como una niña extrovertida que practica básquet y asiste a talleres de computación, inglés y costura.

La del medio, de 7 años, también cursa el tercer grado de la educación primaria con solidez académica, destacándose por su carácter simpático, sociable y su gusto por los paseos en bicicleta.

En tanto, la más pequeña, de 4 años, asiste al jardín maternal y despliega un marcado afecto a través del juego simbólico y recreaciones cotidianas con muñecas.

El derecho supremo de las infancias a desarrollarse en un entorno familiar

La medida judicial excepcional busca restituir las garantías fundamentales de las niñas mediante un acto de profundo compromiso civil y solidaridad social.

Desde los gabinetes interdisciplinarios del Poder Judicial de Corrientes remarcaron que el instituto de la adopción tiene como meta prioritaria asegurar el derecho de los niños a crecer en un marco de estabilidad y contención amorosa.

En este caso particular, la decisión de mantener el bloque de hermanos representa un pilar indispensable para el equilibrio emocional de las menores, dado que el vínculo fraterno constituye su principal coordenada de seguridad, pertenencia y amparo psicológico. Por tales motivos, la búsqueda se restringe de manera exclusiva a estructuras familiares dispuestas a asumir la crianza simultánea de las tres niñas.

Canales de comunicación y formulario de postulación ciudadana

El trámite se encuentra abierto a personas solteras, parejas convivientes o matrimonios de toda la República Argentina, sin necesidad de estar inscriptos previamente en registros de adopción.

Los interesados en postularse deberán formalizar el requerimiento descargando el Formulario de Convocatorias Públicas desde el sitio web oficial del Poder Judicial de Corrientes (juscorrientes.gov.ar).

Una vez completado el documento, se deberá remitir por correo electrónico al Juzgado de Bella Vista (jcivcomlab-bvista@juscorrientes.gov.ar) o realizar consultas telefónicas de lunes a viernes, de 7 a 13, a las líneas (3777) 453300 y 453301. Asimismo, el RUACtes habilitó la casilla registroadopcion@juscorrientes.gov.ar y el teléfono 03794-4104298, o la atención presencial en sus oficinas de Carlos Pellegrini 917 de la Capital correntina para coordinar las entrevistas evaluativas.