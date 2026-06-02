Corrientes: coordinan un plan de contingencia hídrica ante el fenómeno de El Niño

Ante la inminencia del fenómeno meteorológico de El Niño, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza, mantuvo un encuentro técnico con el director de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson.

La cumbre de planificación se desarrolló en las instalaciones de la Sala de Situación del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Mosp). El cónclave estuvo motivado por la necesidad de anticipar los efectos de las intensas precipitaciones y crecidas que históricamente acarrea el patrón climático de El Niño en la región litoraleña.

El ministro Jorge Meza y el titular de Defensa Civil, Bruno Lovinson, lideraron el intercambio técnico orientándolo hacia la diagramación de metodologías operativas de prevención y esquemas de respuesta inmediata frente a eventuales anegamientos o desbordes hídricos.

Del encuentro participaron de manera activa el subsecretario de Obras y Servicios Públicos, Antonio Portel, junto a un cuerpo de ingenieros, técnicos y profesionales especializados de diversas dependencias de la cartera del Ejecutivo provincial.

Un panel de control unificado para mitigar el impacto climático

Uno de los ejes más destacados del encuentro fue la decisión de avanzar de manera transversal con la participación de diferentes ministerios, secretarías del Gobierno provincial y los respectivos ejecutivos municipales. La meta inmediata es el desarrollo y puesta en funcionamiento de un panel de control centralizado.

Este dispositivo tecnológico y operativo estará abocado a cumplir con funciones específicas:

Coordinación de asistencia: centralizar los recursos logísticos y humanos para el despliegue de ayuda humanitaria o evacuaciones en caso de ser necesario.

Articulación institucional: unificar los canales de comunicación entre las fuerzas de seguridad, bomberos, vialidad y las carteras de salud y desarrollo social.

Obras de mitigación puntual: impulsar de forma inmediata intervenciones de infraestructura y canalización hidráulica destinadas a optimizar el escurrimiento de las aguas en zonas vulnerables.

Ronda de reuniones con los intendentes de zonas críticas

Como parte de la estrategia preventiva de campo, las autoridades anunciaron que se instrumentará una agenda de recorridas y reuniones de trabajo con los diferentes jefes comunales de la provincia.

Las mesas técnicas priorizarán de manera estricta a aquellas localidades y parajes rurales que presenten mayores índices de vulnerabilidad geográfica ante las contingencias pluviales.

Estos encuentros con los municipios tendrán como objetivos centrales la identificación georreferenciada de los puntos críticos de inundación dentro de los ejidos urbanos, la determinación urgente de las obras de desagüe y defensa que resulten prioritarias antes de la llegada de las lluvias fuertes, y la evaluación precisa del volumen de asistencia material y logística que la Provincia deberá destinar a cada comunidad para contener el impacto del fenómeno meteorológico.