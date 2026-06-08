La Unne colaboró en la identificación de virus del arroz

El arroz es el cuarto cultivo más producido en el mundo y en Argentina la cadena de valor del arroz comprende diversas etapas, desde la siembra hasta el proceso industrial, siendo el quinto cereal con mayor producción nacional.

En este cultivo las enfermedades representan una de las causas de pérdidas económicas más importantes, por lo cual el conocimiento del estado fitosanitario del cultivo es fundamental.

Al respecto, recientemente se logró la identificación en la Argentina del Virus del Mosaico Necrótico del arroz (RNMV, por sus siglas en inglés), un virus patógeno del arroz que hasta el momento solo había sido reportado en Japón.

El estudio permitió, además, reconstruir el genoma del virus presente en el país.

El hallazgo fue conseguido por un equipo de investigación integrado por especialistas de organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Laboratorio de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne.

Esta área de investigación de la Unne de manera previa ya participó en la identificación y monitoreo de otros dos virus de relevancia detectados en el cultivo de arroz en el país: el “Rice Stripe Necrosis Virus” (RSNV) en el año 2018 y el “Virus del Mal de Río Cuarto” en 2023.

“Es una satisfacción haber aportado a la identificación y monitoreo de tres de los principales virus que afectan al cultivo del arroz”, señalaron la Ing. Agr. Valentina Solís y la Ing. Agr. Dra. Susana Gutiérrez, integrantes del Laboratorio de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne.

Resaltaron el trabajo conjunto con el Instituto de Patología Vegetal (Ipave), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Centros de Investigación de Montpellier – Francia, y establecimientos del sector productivo.

En diálogo con Unne Medios, repasaron el camino transitado para la detección de los virus mencionados, y aclararon que «la detección de estos virus no debe generar alerta, pues es la ciencia ayudando a ampliar el conocimiento sobre el estado fitosanitario del cultivo”.

Primer virus detectado

La Ing. Agr. Solís y la Ing. Agr. Dra. Gutiérrez recordaron que el primer virus detectado gracias al trabajo interinstitucional fue el “Rice Stripe Necrosis Virus” (RSNV), causante del “entorchamiento del arroz”, que es transmitido por el vector Polymyxa graminis, un hongo que es habitante natural del suelo.

Fue identificado a partir de muestras de plantas de arroz de la campaña 2016/2017 provenientes de localidades de las provincias de Corrientes y Santa Fe, con síntomas de enrulamiento o arrugamiento de las láminas foliares, panojas laxas y compactas, láminas foliares de color más oscuro o con estrías cloróticas que se tornaban necróticas, entre otros síntomas.

La presencia del virus fue confirmada por métodos serológicos, de microscopía electrónica y RT-PCR, y se constituyó en el primer reporte no sólo de la presencia del RSNV en Argentina, sino de una infección viral en plantas de arroz del país.

La detección del virus RSNV expuso la necesidad de estudios adicionales sobre el virus patógeno y sobre su vector.

Ante ello, se puso en marcha un trabajo de investigación para determinar la distribución y la caracterización de Polymyxa graminis, como vector viral, en campos de arroz de Argentina.

Con estos resultados se podría inferir la distribución que podría llegar a tener el virus RSNV en arroceras del país, si se dan todas las condiciones para que la virosis ocurra.

El estudio estuvo a cargo de la Ing. Agr. Valentina Solís, como parte de su formación de posgrado: Doctorado en Recursos Naturales de la FCA-Unne, con la dirección del Dr. Marcos Giovani Celli, del Instituto de Patología Vegetal (Ipave-Inta) de Córdoba y la codirección de la Ing. Agr. Dra. Susana Gutiérrez, de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne.

Las tareas de la investigación incluyeron numerosos muestreos en campos arroceros, principalmente de Corrientes, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe. Se tomaron muestras de plantas de arroz, de malezas y también muestras de suelo, las cuales posteriormente se acondicionaron y analizaron en el Laboratorio de Fitopatología de la UNNE.

Virus del Mal de Río Cuarto

Entre los objetivos del estudio, se planificó secuenciar plantas infectadas naturalmente con RSNV que presentaban otros síntomas como engrosamiento de las venas, bordes aserrados, clorosis que se vuelve necrótica y enanismo; para detectar la presencia de otros virus que podrían estar produciendo infecciones mixtas.

De esa forma, a mediados del año 2023 se logró identificar por primera vez al arroz como huésped natural del “Virus del Mal de Río Cuarto”, una virosis conocida por afectar severamente el cultivo del maíz.

Los resultados de estas investigaciones contribuyeron a optimizar el diagnóstico y la caracterización molecular de esta enfermedad cuya presencia no estaba demostrada en el arroz.

Un nuevo virus

En el marco del estudio de la Unne, Inta y Conicet se continuó en la búsqueda del vector Polymyxa graminis en arrozales del país, en vinculación además con centros de investigación de Montpellier, Francia.

Como parte de esas actividades, tras detectarse la presencia de Polymyxa graminis en raíces de plantas de arroz de campos de Corrientes, se procedió al análisis de hojas sintomáticas mediante técnicas moleculares y se consiguió detectar la presencia de un nuevo virus.

Se trataba del “Rice Necrosis Mosaic Virus” o “Virus del Mosaico Necrótico del arroz”, enfermedad sólo estaba reportada en Asia. El virus identificado tiene también como vector al hongo Polymyxa graminis.

Relevancia de los hallazgos

“La noticia de la detección e identificación de nuevos virus no debería ser tomada como una alerta sanitaria, ni siquiera como un riesgo para los sectores productivos del país, porque en realidad se detectó el nuevo virus en sólo una muestra de arroz hasta el momento”, resaltó la Ing. Agr. Solís.

Sin embargo, acotó, esta situación pone de manifiesto la importancia de realizar monitoreos de forma frecuente en los campos y de realizar los diagnósticos correspondientes de los mismos con diferentes técnicas.

Señaló que de esa forma se logra generar información nueva, relevante para conocer el estado fitosanitario del cultivo del arroz, que posibilita ampliar el conocimiento de los patógenos que afectan al cultivo.

Recordó que el cultivo del arroz es importante como economía regional, y conocer en profundidad sobre las enfermedades más importantes o más incipientes que afectan al cultivo “es clave para generar herramientas de manejo antes que se generen daños a la producción”.

Consideró que el trabajo interdisciplinario concretado favorece que el público del sector productivo pueda tomar contacto con la información, transformando la ciencia en herramienta de utilidad productiva.

“Es mejor buscar la prevención y no solo intentar solucionar cuando la enfermedad ya está instalada en el cultivo”, expresó.

Para concluir, las integrantes del Laboratorio de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Unne expusieron las perspectivas de seguir aportando a la detección de virus en el arroz, así como en otros cultivos de la región.

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