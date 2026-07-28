Unne: la Facultad de Derecho lanza cursos cortos virtuales para actualizar a sus egresados

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) inicia en agosto su Programa Permanente de Capacitación y Actualización, que incluye cursos cortos y prácticos de modalidad virtual para potenciar la calidad del ejercicio profesional.

Fiel a su compromiso histórico con la excelencia académica, la formación de profesionales con sentido ético, responsabilidad social y vocación de servicio público, la Unidad Académica propone la creación del Programa destinado especialmente a recientes y noveles graduados de la Casa de Estudios.

La finalidad, es brindar a graduadas y graduados herramientas jurídicas, prácticas, tecnológicas y profesionales que contribuyan a su inserción, consolidación y desarrollo en el ámbito laboral, ya sea en el ejercicio independiente de la abogacía, en la función pública, en el Poder Judicial, en organismos administrativos, en empresas, organizaciones sociales, instituciones académicas o espacios de asesoramiento técnico.

Se trata de cursos breves con acceso de inscripción en el siguiente link: forms.gle/HKE4LULg5ttXL5od8

Litigación en Derecho del Consumidor , inicia el 4 de agosto, está a cargo del Dr. Jaime Company, consta de 7 horas e incluye los temas: Proceso judicial, garantías, contratación electrónica, daños punitivos.

, inicia el 4 de agosto, está a cargo del Dr. Jaime Company, consta de 7 horas e incluye los temas: Proceso judicial, garantías, contratación electrónica, daños punitivos. Ética Profesional y Responsabilidad Social del Abogado , inicia el 4 de agosto, está a cargo de la Dra. Gabriela Elgul, dura 6 hs, aborda la Deontología y entornos digitales.

, inicia el 4 de agosto, está a cargo de la Dra. Gabriela Elgul, dura 6 hs, aborda la Deontología y entornos digitales. Lógica y Argumentación en el Estudio del Derecho , inicia el 5 de agosto, a cargo de la Dra. Elgul, dura 6 hs y comprende los fundamentos de lógica jurídica y práctica judicial.

, inicia el 5 de agosto, a cargo de la Dra. Elgul, dura 6 hs y comprende los fundamentos de lógica jurídica y práctica judicial. Honorarios Profesionales: estrategias y gestión, inicia el 5 de agosto, está a cargo del Dr. Omar D’Andrea, dura 12 hs, aborda los temas: Costas, derecho arancelario, honorarios extrajudiciales y cobro.

En ese contexto, el programa tendrá carácter permanente y se organizará a través de cursos, talleres, seminarios, jornadas, laboratorios prácticos, clínicas jurídicas, conversatorios, ciclos de actualización, simulaciones de audiencias y espacios de entrenamiento profesional.

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