Avanzan los trabajos para reactivar el suministro de agua a la EFA Pejú Porá

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Educación, avanza con trabajos de infraestructura para garantizar el suministro de agua a la Escuela de Familia Agrícola Pejú Porá de Paso Tala, donde tiempo atrás cedieron las defensas producto de la caída de abundantes lluvias.

La EFA Pejú Porá sufrió grandes pérdidas de animales e instalaciones y la contaminación de las napas de agua en enero de ese año, cuando cayeron más de 400 milímetros de lluvia en pocas horas. El temporal generó daños también en los campos y viviendas de todos los habitantes de Paraje Tala (Perugorría).

Actualmente, el Gobierno Provincial a través del área de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, trabaja en obras para reactivar el suministro de agua a la EFA. En el lugar está avanzada una nueva perforación con cañería de hasta 200 metros.

Esto se suma a los trabajos de refacción del Salón de Usos Múltiples (SUM), donde se arreglaron baños, cielorrasos de galería, cañería de desagüe cloacal, limpieza de cámaras, pintura interior y exterior.