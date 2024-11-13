Tras la denuncia de irregularidades de la Tarjeta Mbareté, iniciaron sumarios y controles

El Ministerio de Salud Pública de la provincia anunció que iniciaron sumarios administrativo tras las denuncias de irregularidades de la tarjeta Mbareté en la localidad de Virasoro.

En dicha localidad, yras la denuncia y presunciones de que fueron entregadas de manera irregular, se apartó inmediatamente de la función a la persona a cargo.

Además, se prosiguió con el estricto control para que estas situaciones no vuelvan a presentarse por oportunistas que utilizan para beneficio propio las prestaciones del Estado.

En esta localidad, se hará paralelamente la denuncia judicial si correspondiere ante la ocurrencia eventual de un delito.

Con respecto a una divulgación de la tarjeta en la localidad de Goya, se informa que se procedió a la investigación con el fin de deslindar responsabilidades, dejando en evidencia que no hay relación alguna con afiliaciones, como dijeron personas malintencionadas que buscan rédito político.

La tarjeta Mbareté forma parte de una política de gestión del Ministro Ricardo Cardozo, impulsada por el Gobernador Gustavo Valdés, con el objetivo de garantizar los controles de salud y contribuir a una buena nutrición. Está destinada a personas con cobertura pública exclusiva.