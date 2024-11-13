Reclaman la reparación de la Ruta 14 en el acceso a Virasoro

Miembros de la Región 2 Tierra Colorada del Consejo de Crecimiento Económico y Desarrollo Social (CCEDS) presentaron en las últimas horas un escrito al presidente de la entidad en Corrientes capital, en el que plantean la necesidad urgente de reparar la Ruta Nacional 14 acceso norte al ejido urbano de la ciudad de Gobernador Virasoro.

Exponen el estado de deterioro del puente de la Ruta Nacional 14, sobre las vías del ferrocarril Urquiza, en el acceso mencionado. Y no es un dato menor que esa ruta es eje del tránsito en la región, y que es intenso el tránsito de vehículos de todo porte por allí.

Aseguran que ese puente se está hundiendo en su sector Norte. Y que, al no haber otra vía, esa resulta ser la única opción para unir el Sur con el Norte de la Ruta Nacional 14.

Reclaman que se realice con urgencia un estudio técnico para el mantenimiento y/o reparación de ese puente. Y que, una vez iniciada la reparación, se debe contar con otro puente paralelo para la conexión alternativa.

Por todo lo expuesto, el Plenario de la Región 2 Tierra Colorada define: solicitar al Gobierno Provincial, reclame enérgicamente, hasta con demanda judicial. De no haber una pronta resolución, acudir al Gobierno Nacional, hasta que esta cuestión sea solucionada. Indican que, de no atender esta cuestión de manera urgente, podría haber consecuencias físicas, materiales, una posible ruptura, e incluso se podría paralizar todo el movimiento de la Ruta Nacional 14 de Norte a Sur, y del Sur al Norte.

Rubricaron el escrito el presidente Miguel Zaluski, el vicepresidente Miguel Yunis y la secretaria Cintia Lucrecia Toledo.

