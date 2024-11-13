Diabetes: cuáles son los síntomas de alarma que hay que tener en cuenta

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada año el 14 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública recordó los síntomas de alarma para la consulta profesional. Además, indicaron cómo trabaja la Red Provincial de Diabetes e Hipertensión.

A la vez, en este contexto, en el Hospital Escuela habrá y una actividad para concientizar sobre la enfermedad que puede prevenirse con un estilo de vida saludable y en la Estación Saludable de la Plaza Cabral de 9 a 12 realizarán medición de glucemia y toma de presión arterial.

“La Red Provincial de Diabetes existe desde el año 2017 trabajando en toda la provincia, sobre todo en el primer nivel de atención y con los hospitales de referencia de capital y cabeceras de cada región sanitaria. Nos movemos de manera articulada. Contamos con todos los exámenes complementarios a disposición del paciente y también los fármacos e insumos para el tratamiento adecuado de la enfermedad. Disponemos de diferentes tipos de insulinas, tiras reactivas y equipos medidores de glucemia. Para los niños, sobre todo de Tipo 1, tenemos disponibles el monitoreo continuo de azúcar a través de un dispositivo sensor –parche- que se aplica en la piel del brazo y brindan los valores de manera continua”, comentó el coordinador de la Red Provincial de Diabetes, Mario Rodríguez.

En cuanto a este último dispositivo, precisó que “fue una gran inversión por parte del Gobierno provincial y tenemos más de 150 pacientes incluidos en la red con los sensores para su monitoreo continuo de glucosa”.

El médico especialista, precisó que los síntomas cardinales son: orinar con frecuencia especialmente por la noche –más de tres veces por la madrugada-; sed intensa, hambre constante, fatiga; pérdida de peso de manera involuntaria y la visión borrosa.

“Aquellos que no tienen síntomas, a partir de los 45 años deben hacerse un chequeo de laboratorio para conocer el valor del azúcar en la sangre. Las personas que tienen antecedentes familiares tienen concurrir a la consulta y evaluación antes de los 45 años”, aconsejó, ya que el 50% de los pacientes con diabetes desconocen que padecen de la enfermedad.

Hospital Escuela

Por su parte, la jefa de la Unidad de Diabetes y Endocrinología del Hospital Escuela, Silvia Rodríguez, comentó que el jueves 21 de noviembre se realizará una actividad en el Hall Central de la institución. Estarán a cargo las licenciadas en enfermería y de los residentes de la carrera. Tomarán la presión y medirán la glucemia a las personas que asistan al nosocomio, pero también a los trabajadores de la institución.

“Todos los datos que recabemos vamos a volcar a una planilla y, a los pacientes que tengan cifras alteradas o glucemia alta, se los citará para ser vistos por la Unidad. También, se explica en qué consiste una nutrición adecuada. Queremos concientizar a los pacientes y personal del hospital”, dijo la jefa de la Unidad de Diabetes y Endocrinología, Silvia Rodríguez.

Una persona puede tener predisposición sí los padres tienen la enfermedad, ante esto puede prevenir o retrasar alimentándose de manera saludable, con porciones adecuadas, y teniendo actividad física. Aquellos que tienen antecedentes deben estar más atentos a los síntomas y, también quienes son sedentarios, tienen sobrepeso y/o fuman.

“Pasan los años y seguimos repitiendo lo mismo, la mejor prevención es mantener un estilo de vida sana. Hay muchas pastillas para bajar de peso, pero deben saber que nada es mágico, esto se logra con dieta y ejercicio”, sostuvo y agregó que “lo que más cuesta a las personas con Diabetes es la adherencia en el tiempo”.

Respecto al trabajo en la Unidad, contó que “somos tres y cada uno atendemos al menos 15 pacientes por día”. Habitualmente, “se recibe vecinos de Capital, interior, pero también de la provincia de Chaco y de Paraguay”.

“Lamentablemente, muchos llegan ya con el diagnóstico y con otras comorbilidades como hipertensión, complicaciones propias de la diabetes. Son muy pocos los que vienen a hacerse control. Con el tiempo y con las campañas de prevención, esperemos que esto alguna vez cambie”, expresó.

¿Qué es la Diabetes?

La Diabetes es una enfermedad crónica, no se cura, pero sí se trata con dieta, ejercicios, pastillas y/o insulina. Las más conocidas son la Tipo 1 y 2. La primera, afecta habitualmente a niños y personas jóvenes menores de 30 años, quienes requieren de la utilización de insulina porque no la producen o su páncreas fue atacado por autoanticuerpos.

En la actualidad, debido a la pandemia de obesidad, existen cada vez más niños y adolescentes con Diabetes Tipo 2. Es habitualmente la conocida del adulto donde se presenta insulinorresistencia, disminución en la cantidad de la producción de insulina o ambas, asociado a la obesidad. Por eso, se recalca en la prevención con dieta saludable y actividad física, como pilares del tratamiento.