Un grupo de jóvenes representará a Corrientes en el Ideatón Federal 2024: los detalles

Jovenes fueron seleccionados por el Consejo Federal de Inversiones para representar a Corrientes en el Ideatón Federal 2024, a realizarse el jueves 21 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta iniciativa surgió tras la selección del proyecto presentado por los integrantes del grupo compuesto por: Zoraida Vallejos (Capital), Nicolás Duarte (Capital), Maximiliano Perez (Goya), Karen Leiva (Sauce), Briant Ojeda Falcón (Santa Lucia) y Nahuel Monzón (Capital) .

El proyecto se denomina “PLACAS PORÁ, el compromiso de cuidar” bajo la coordinación de Jessica Flores (CFI). Trata de una política pública que se centra en buscar una solución al aumento desmedido de los residuos en la industria forestal de la provincia, revalorizando así al aserrín como materia prima de nuestro producto, generando un impacto positivo en tres áreas: en lo empresarial como una novedosa opción de inversión, para los vecinos de la zona aserradera en cuanto a la contaminación del aire y del ambiente en general, y para el gobierno local brindar una solución sustentable acorde al desafío del cambio climático y sus implicancias en la agenda gubernamental.

El grupo, ya con su marca y logo a patentar, avanza con la propuesta de elaborar placas termoacústicas utilizando como elemento principal el aserrín y como aglutinante un pegamento químico biodegradable que es la dextrina, con la finalidad de lograr un producto que revalorice las externalidades negativas de la industria forestal de nuestra región. Hay que recalcar que de culminar y llevarse a cabo el proyecto será la primera propuesta en la región y en todo el país en fabricar este producto.

El proyecto se desarrolla en el marco del Programa Federal de Formación "Gestión para el Desarrollo" Edición 2024, de la Escuela Federal de Desarrollo del CFI. Fueron seleccionados 21 proyectos de 63.

Para la selección, el comité evaluador del Programa analizó todos los proyectos de políticas públicas presentados por los participantes de todo el país, siendo este el único equipo seleccionado para representar a la provincia.

El programa, respaldado por el Gobierno de Corrientes y apoyado en la heterogeneidad de experiencias locales, busca promover el intercambio y el conocimiento de aspectos estructurales del desarrollo argentino y crear una comunidad federal de líderes capaces de diseñar e implementar proyectos que redunden en el bien de cada provincia y del país.



