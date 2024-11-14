Presentaron en Corrientes una propuesta integral de Alimentación Enteral

Científica MOVI y Suizo Argentina -compañía de especialidad medicinal y desarrollo de equipamiento e insumos médicos- presentaron este martes una solución integral de alimentación enteral. “Estamos muy contentos de hacer este lanzamiento con nuestros socios estratégicos de Suizo Argentina, con quienes nos elegimos mutuamente para afrontar un nuevo desafío en nuestra región”, expresó Marianela Moriondo, socia propietaria de MOVI.



“Hace 34 años nos preocupamos a diario por ser mejores; siempre pensando qué más podemos brindarles a nuestros clientes y en esta ocasión orgullosos de cooperar con una marca de primer nivel, lo que a ustedes también les da garantía en sus procesos”, les dijo Moriondo a las y los profesionales que asistieron al encuentro realizado en el salón Iberá del Hotel de Turismo.



Durante la presentación, un equipo de profesionales de la división Hospitalaria de Suizo expuso sobre el sistema de conexión ENfit, explicó el funcionamiento de la bomba de alimentación enteral Epump Kangaroo y brindó información acerca de los diferentes productos de Nestlé Health Science que se encuentran en el mercado, suplementos orales que complementan la inmunonutrición y el tratamiento nutricional de la disfagia con espesante a base de goma xántica.



“El trabajo del equipo consiste en generar alianzas estratégicas, colaborando y ayudando a fidelizar el uso del producto y al profesional que lo utiliza en el interior del país”, indicó Daniela Saavedra, coordinadora del equipo de especialistas de dicha división. “Nosotros tenemos la solución integral y a partir de la mano de MOVI Científica estamos muy seguros de que vamos a poder desarrollar en Corrientes nuevas conductas para una mejor atención a nuestros pacientes”, resaltó por su parte la coordinadora de Desarrollo Estratégico, Elsa Jurán.



“La terapia nutricional depende de muchos factores pero lo primordial es el recurso humano y por eso estamos acá. No basta con que estemos capacitados sino que tenemos que ser expertos, y la experiencia se construye repitiendo muchas veces lo mismo. Lo bueno es que cada vez más las sociedades científicas nos acompañan en qué es en lo que todos estamos de acuerdo que hay que aplicar, cuáles son las bases”, sostuvo en tanto la licenciada Florencia Chaves Morelli, especialista de productos.



La mirada de Suizo Argentina hace foco en la innovación como propuesta de valor para mejorar la atención del paciente en las áreas de cuidados críticos en adultos y pediatría, quirófano, emergencias, neonatología, soporte y asesoramiento en ingeniería biomédica con cobertura total del territorio nacional. Este miércoles, las especialistas también brindaron una capacitación en la ciudad de Formosa junto a científica MOVI.