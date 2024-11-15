Se concretó la apertura oficial del Tecnicar 2024

La ministra de educación Práxedes López y el intendente Eduardo Tassano encabezaron esta mañana el acto de inauguración oficial del Tecnicar 2024 en la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes.

"Quiero transmitirles el saludo del gobernador Gustavo Valdés que me encomendó que este día sea una gran fiesta para todos ustedes. También quiero felicitar a todos los rectores, profesores y alumnos que trabajan audazmente para esta muestra avanzada. Tenemos que seguir construyendo una educación técnica para un futuro donde la tecnología avanza cada día con nuevas innovaciones", dijo la titular de la cartera educativa provincial y agregó: “Hace 59 años, se instituyó el Día de la Educación Técnica, pero en Corrientes tenemos registros de establecimientos educativos con más de 100 años de antigüedad, como ser las Escuelas Bernardino Rivadavia y Juana Manso de capital. Tenemos historia para seguir reforzando. Les deseo un gran día de trabajo, en primer lugar tendrán lo que resolvió desde el Gobierno de la Provincia en instituir a cada equipo cinco millones de pesos para que cada equipo pueda seguir trabajando en sus autos, los demás premios los podrán disponer luego de las 18, es un estímulo para el esfuerzo que realiza cada institución educativa en llevar adelante estos proyectos".

Finalmente, la funcionaria educativa agradeció al Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes por declarar de interés este evento, a la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y al intendente por acompañar esta actividad, deseando una “jornada exitosa y a seguir trabajando por la Educación Técnico Profesional".

Por su parte, el intendente Tassano dio la bienvenida a los presentes y destacó el Día de la Educación Técnica "Este trabajo que vemos aquí es avanzado en la innovación para la formación de nuestros niños y jóvenes; sabemos la importancia de la Educación Técnica para que nuestro país avance. Quiero expresar la alegría que significa recibirlos y dar esta muestra de innovación del primer mundo y ver cómo tantos chicos trabajan en este proyecto; ustedes son el gran futuro que nos merecemos todos los correntinos", manifestó al respecto.

Cabe destacar que la jornada continúa a las 14 con una prueba de destreza y para las 16:30 el desafío final. Una hora después los participantes serán agasajados con una merienda y para las 18:30 se hará el acto de entrega de premios. Para finalizar la jornada, a las 21 se ofrecerá una cena en la Escuela Técnica Juana Manso.