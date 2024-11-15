Se encuentran habilitadas las tarjetas Mbareté y Mamá Mbareté

El Ministerio de Salud Pública informó este viernes que las tarjetas Mbareté y Mamá Mbareté se encuentran habilitadas desde el 15 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2024 inclusive, para ser utilizadas por los beneficiarios de las mismas. Se recuerda que es obligatorio tener los controles prenatales completos.

La tarjeta Mbareté permite a los beneficiarios la compra de medicamentos sin cargo en la red de farmacias adheridas, con un límite de monto autorizado de $3.000. Este beneficio alcanza a las personas empadronadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que no cuentan con cobertura social, y que están domiciliadas en jurisdicción de la provincia de Corrientes.

En tanto, la tarjeta Mamá Mbareté está destinada a embarazadas con cobertura pública exclusiva para la compra de alimentos específicos en comercios adheridos, por un importe de $20.000. Uno de los objetivos principales es garantizar los controles prenatales, efectuados en los Centros de Atención Primaria de la Salud y en los hospitales de la provincia, y brindar una mejor alimentación durante el embarazo.