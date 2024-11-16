El Hospital Llano recibió a más de 70 mil pacientes en lo que va del año

El Hospital Ángela Iglesia de Llano, que depende del Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, comunicó que desde enero hasta finales de octubre atendió a 30 mil pacientes en Consultorio Externo. A esto se suma, 20 mil personas más que se acercaron al Vacunatorio de la institución para completar el Calendario Obligatorio.

A la vez, precisaron que hubo 21 mil consultas en Emergencia y 7 mil internaciones generales. Por otra parte, registraron 3.500 atenciones odontológicas.

“En el servicio de Vacunatorio se realizan 500 aplicaciones por semana y, en lo que va del año, llegamos a 20 mil. Acá se completa el calendario obligatorio y se reciben personas de todas las edades, desde bebés recién nacidos. Este número, sin contar con la asistencia y servicio en cuanto a administración de vacunas por parte de Inmunizaciones de la Provincia que funciona por calle República Dominicana”, explicó la directora del nosocomio, Romina García.

En otro sector muy requerido por la población, Maternidad, desde enero hasta finales de octubre se registraron 1.402 nacimientos. Y, hasta la fecha en Neonatología hubo 309 neonatos internados.

Desde la dirección del hospital, precisaron el número de atenciones del mes de octubre y agregaron que los datos fueron similares en el resto del año.

El servicio más requerido fue Oftalmología, siguió Kinesiología y el servicio de Diabetes. Luego, Odontología General, Tocoginecología, Ortopedia y Traumatología, Otorrinolaringología, Cardiología, Psicología, Fonoaudiología, Hematología, Diversidad Sexual, Nutrición y Pediatría.

Más del 60% fueron mujeres. Las edades con más requerimiento, fue entre 41 y 60 años, siguió entre 20 y 40 años, más de 60 años y en menor medida, menos de 20 años.

“La tendencia de pacientes con mayor cantidad es femenina y se repite el grupo etario que busca más atención en este hospital”, comentó la directora del nosocomio.

Por otra parte, adelantó que “para fin de mes esperamos que se habilite el nuevo servicio de Clínica Médica que podrá dar respuesta a un número importante de pacientes en cuanto a internación”.

“Vamos a disponer de 40 camas habilitadas para internación de pacientes con patologías como Hipertensión y Diabetes. Ahora está funcionando en otra área del hospital, pero con este nuevo servicio vamos a aumentar el número de atenciones”, señaló.

Agregó que “siempre hay consultas de otras provincias y países limítrofes, atentos a la urgencia que demande el paciente. Observamos muy poco el origen de la persona, evacuamos la urgencia”.

“Se está interviniendo el servicio de Cirugía, modernizado el mismo y con capacidad operativa suficiente para resolver situaciones quirúrgicas. En cuanto a obras, se hacen refacciones continuamente. Actualmente se está reacondicionando para la instalación de un tomógrafo y se recibió un ecógrafo de ultima generación, que estamos poniendo a punto para atender la demanda. Para la instalación de equipos hace falta algunas modificaciones edilicias que ya la estamos realizando”, comentó.

Historia

El 2 de junio de 1947 se concretaba un importante proyecto en el que decidieron trasladar el antiguo Hospital de Infecciosos, hasta donde es hoy el Hospital Ángela Iglesia de Llano, para convertirse luego en un centro salud regional y universitario como es en la actualidad.

En junio pasado, el nosocomio cumplió 77 años. La institución se destacó en los últimos años por su trabajo ante la pandemia.

En 2009 con la Gripe A, fue uno de los nosocomios que atendió a pacientes con esa enfermedad y, recientemente en 2020 cuando comenzó la pandemia por Covid-19, fue la primera institución que atendió a esos pacientes y luego proseguimos con los pacientes poscovid-19.

Por otra parte, el centro de salud sigue avanzando en la modernización para fortalecer el servicio a los pacientes. A partir del 1 de noviembre estuvo habilitada la gestión de turnos web.