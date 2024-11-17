¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

La Libertad Avanza la unidad Universidad Cuenca del Plata
La Libertad Avanza la unidad Universidad Cuenca del Plata
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Rige un alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo durante la semana

Se esperan precipitaciones durante la jornada del lunes y el martes. 

Por El Litoral

Domingo, 17 de noviembre de 2024 a las 15:44

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes que rige un alerta amarilla por lluvias y tormentas en la provincia de Corrientes. 

Según el organismo, se esperan lluvias para la tarde de este lunes y la jornada del martes, con un 85% de probabilidad de precipitaciones.

En este marco, precisaron que el alerta amarilla afectará a las localidades Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

"Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma local", adelantó el SMN.

El tiempo mejorará a partir del miércoles, donde el pronostico indica que el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 26°C.

En tanto que, para el jueves y el viernes, se esperan  máximas entre  28°C y 30°C, con cielo parcialmente soleado.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD