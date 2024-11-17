Rige un alerta amarilla por lluvias: cómo estará el tiempo durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes que rige un alerta amarilla por lluvias y tormentas en la provincia de Corrientes.

Según el organismo, se esperan lluvias para la tarde de este lunes y la jornada del martes, con un 85% de probabilidad de precipitaciones.

En este marco, precisaron que el alerta amarilla afectará a las localidades Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

"Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma local", adelantó el SMN.

El tiempo mejorará a partir del miércoles, donde el pronostico indica que el cielo estará parcialmente nublado con una máxima de 26°C.

En tanto que, para el jueves y el viernes, se esperan máximas entre 28°C y 30°C, con cielo parcialmente soleado.