Nuevo libro de Mario Midón: Inconstitucionalidades no declaradas

n El profesor Extraordinario de la Facultad de Derecho de la Unne, doctor Mario A. R. Midón termina de editar, a través de la prestigiosa editorial Astrea de la Caba, el libro Inconstitucionalidades no declaradas.

Tal es el nombre asignado por el autor para denominar a aquellas lesiones a la Constitución Nacional que -no obstante su carácter contrario a la ley fundamental- no han sido declaradas como tales por la justicia. Significa que, respecto de ellas, no se abrió caso alguno en el que se reclamase por esa infracción o, el otro supuesto, porque aun existiendo pronunciamiento convalidatorio del alto tribunal, se halla abierta la chance de que ese temperamento se altere satisfactoriamente en el devenir.

Es decir que el título ofrecido tiene la particularidad de lucir como una categoría propia marcada por la expectativa que ofrece el juicio de ilicitud que Midón reclama y en algún momento estima puede ser emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Aclara su autor que el enfoque a consideración del lector está programado para responder a los temas que pertenecen, con exclusividad, al terreno del Derecho Constitucional, sin desconocer por ello que esas faltas de inconstitucionalidad se dan también en disciplinas como la civil, comercial, laboral, penal, etc.

En el esquema de la obra merecen esa denominación institutos por demás polémicos, como la Reelección indefinida y el Sistema de lemas vigente en el algunas provincias; las Candidaturas testimoniales abiertas en el orden federal; la pertenencia de las bancas legislativas que en algunas provincias se reputan como propiedad de los partidos políticos; las Inmunidades que protegen el domicilio, los papeles privados, las comunicaciones y oficinas de los legisladores; el atributo de las Cámaras legislativas para sancionar a quienes violen sus prerrogativas; el prolífico manantial infractorio de los Decretos de Necesidad y Urgencia; la reiterada omisión para reglamentar la Idoneidad y, las disposiciones vigentes en materia de Acefalía de la república.

Todo ese temario, viene precedido de un capítulo introductorio donde el docente de la Unne, describe los tipos de inconstitucionalidad vigentes en el derecho argentino.

Los puntos seleccionados son parte de la agenda política diaria y su carácter intensamente público, los torna altamente controversiales. Su autor refiere que la tacha que atribuye a esos institutos alojan un caro anhelo constitucional, consistente en que esas anómalas manifestaciones del derecho no debido, sean canceladas a la brevedad posible por quienes tienen competencia para hacerlo. La justicia, si ella fuera instada o, los restantes poderes y órganos con aptitud para poner coto a esas ilicitudes.