Corrientes presentó su Plan de Desarrollo Turístico en el Senado de la Nación

En el emblemático Salón Azul del Senado de la Nación se llevó a cabo la presentación del proyecto "Corrientes como destino turístico y el Plan de Desarrollo Iberá". Este encuentro tuvo como objetivo destacar a la provincia como un destino de relevancia internacional y referente en turismo sustentable.

La Ministra de Turismo de Corrientes, Ing. María Alejandra Eliciri subrayó el compromiso del Gobierno Provincial con el desarrollo de políticas públicas inclusivas que integran al sector privado y a las comunidades locales. “El modelo Iberá es un ejemplo de desarrollo local basado en la producción de naturaleza, sin descuidar la revalorización de nuestra cultura”, enfatizó la ministra.

Junto a Eliciri, la Directora de Gestión Turística, Lic. Mercedes Alegre, presentó un panorama integral de los atractivos turísticos correntinos, destacando su infraestructura y conectividad que posicionan a la provincia como un punto estratégico en la región del Litoral. Alegre puso de manifiesto la diversidad de la oferta turística provincial, desde sus paisajes naturales hasta su riqueza histórica y cultural.

El evento también contó con la participación de Santiago Schweizer, fotógrafo y guía del portal San Antonio de los Esteros del Iberá, quien destacó el potencial turístico de la localidad de Esquina y sus servicios orientados al visitante.

La apertura estuvo a cargo de la senadora Gabriela Valenzuela, quien remarcó la visión estratégica detrás del plan: “Buscamos posicionar a Corrientes como un destino de renombre internacional y fortalecer la infraestructura, los servicios y el empleo local, haciendo que las comunidades sean protagonistas de este desarrollo”.

El acto congregó a destacados referentes del ámbito político y turístico, como los senadores nacionales Eduardo Vischi y Vilma Bedia; el diputado Julio Cobos; y autoridades de la Cámara Argentina de Turismo y otras instituciones vinculadas al sector. La presencia de funcionarios y representantes clave refuerza el compromiso conjunto para continuar impulsando a Corrientes como un destino líder en turismo sustentable.

Este tipo de acciones contribuyen a la proyección nacional e internacional de Corrientes, posicionándola como un destino único que combina naturaleza, cultura y desarrollo sostenible.