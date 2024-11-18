Quiénes son las nuevas soberanas de la Fiesta del Surubí

La Fiesta del Surubí en Ituzaingó se llevó a cabo del 14 al 18 de noviembre, durante este evento se realizó el Concurso Integración de Pesca del Surubí con Devolución.

Este domingo se eligieron a las soberanas de la edición 2024, las elegidas fueron:

Reina de la Fiesta del Surubí: Iara Da Silva

Primera Princesa: Milagros Dobler

Segunda Princesa: Angelina Helman

Este uno de los eventos más importantes de la región, especialmente para los amantes de la pesca.

La organización del evento, esta a cargo de la Secretaría de Turismo del Municipio en conjunto con la Comisión de pesca de Ituzaingó.

El mismo, forma parte del calendario de actividades en la región y se destaca, la pesca deportiva más importante del Corredor Alto Paraná.

Además, se sortearon grandes premios entre los inscriptos para el concurso de pesca.