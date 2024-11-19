Inauguraron la ampliación del laboratorio de calidad de madera

Quedó formalmente inaugurada la ampliación del Laboratorio de Calidad de la Madera en el INTA de la ciudad correntina de Bella Vista.

Esta obra fue financiada por el Gobierno de Corrientes a través de un proyecto de sustentabilidad y competitividad forestal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que supera los 170 mil dólares de la obra civil.

En el acto inaugural estuvieron presentes el ministro de Producción, Ing. Claudio Anselmo, el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Ing. Ftal. Luis Mestres, el Director del Centro Regional Corrientes, M.V José Rafart, el director del INTA Bella Vista, Ing. Ftal. Federico Caniza y el presidente del Consejo del Centro Regional, Sr. Oscar Barbera. Además, participó el personal del Laboratorio y el equipo del Inta Bella Vista.

El avance tecnológico a través de este laboratorio es fundamental para que el sector privado pueda certificar la calidad de madera que llega a la industria y sobre todo a los consumidores de los productos. Esta inversión que realiza el gobierno de la provincia, es una convergencia virtuosa con el INTA que pondrá a disposición del sector privado un laboratorio único en su característica ya que posee una máquina para ensayos mecánicos y un equipo para desarrollar ensayos físicos mecánicos de la madera y certificarlos bajo normas internacionales de calidad.

El ministro de la Producción, Ing. Claudio Anselmo destacó la visión de futuro del gobernador Gustavo Valdés para invertir en este tipo de acciones que son fundamentales para el sector privado. “La puesta en funcionamiento de este laboratorio es fundamental, ya que llega en una etapa clave de la provincia en la que se avanza en un proceso de industrialización de la madera”, destacó.

Y agregó: “Desde ahora el privado puede certificar la calidad de la madera que se va a comercializar, siendo un avance importante, ya que algunos mercados exigen determinados cumplimientos de ensayos, análisis y certificaciones que este laboratorio va a brindar”.

Este laboratorio, es referencia para el sector primario de la actividad forestal porque desde hace varios años analiza las diferentes especies que se plantan y desarrollan en la zona, incluso contribuyendo a su mejoramiento genético, avanzando en el estudio de la calidad y cantidad de la resina que actualmente se produce como un subproducto forestal y posiciona a la provincia en un referente regional y nacional a partir de estos estudios.

Finalmente, el funcionario provincial destacó también la sinergia que hay entre el gobierno de la Provincia y el INTA, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran activos 14 (catorce) convenios de diversas actividades con las tres estaciones experimentales (Mercedes, El Sombrero y Bella Vista) ya que esta entidad es la que tiene la mayor capacidad en generación de tecnología para el sector agropecuario.