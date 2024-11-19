En Corrientes se fiscalizaron 540 vehículos durante el fin de semana largo

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) informó que durante el fin de semana largo se fiscalizaron un total de 8.371 vehículos de transporte automotor de cargas y pasajeros en los principales puntos turísticos del país.

En ese sentido, el organismo precisó que en la provincia de Corrientes se controlaron un total de 540 vehículos.

Asimismo, el objetivo de estos operativos son garantizar la seguridad de quienes viajan, reforzando las medidas de fiscalización y difusión de las recomendaciones esenciales, como son el uso obligatorio del cinturón de seguridad en micros, el descanso adecuado de los conductores, y la verificación de la habilitación de conductores, vehículos y empresas.

A modo de ejemplo, se llevaron adelante cerca de 2.000 controles en el Área Metropolitana de Buenos Aires; 520 en Rosario; 326 en Santiago del Estero; 305 en Mendoza; 275 en Paraná; 223 en La Plata; 210 en San Juan; 207 en Comodoro Rivadavia; entre los principales puntos de fiscalización.

De este modo, los agentes de la CNRT, en colaboración con Gendarmería Nacional, estuvieron desplegados en puntos estratégicos del país, controlando la documentación, las condiciones técnicas y la seguridad de los vehículos, con el objetivo de facilitar traslados más seguros durante el fin de semana largo.

Estos operativos expresan el compromiso del organismo en trabajar por un transporte más seguro y eficiente, promoviendo el cumplimiento de las normativas y la concientización de los usuarios sobre sus derechos y responsabilidades.

