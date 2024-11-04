Familiares denuncian que un niño fue maltratado por una maestra en una escuela primaria

Ricardo Sotelo, padre de un alumno de la Escuela Normal de la ciudad de Corrientes, denunció un episodio de maltrato que habría sufrido su hijo, Lucas, de 11 años, por parte de una docente de la Escuela Normal.

Según relató Sotelo, el menor, quien cursa el cuarto grado, llegó a su casa y contó que la maestra lo agarro del cuello tras un conflicto con un compañero de clase.

También mencionó que el episodio fue presenciado por otra alumna, y que por esa razón la docente habría soltado al niño y le ordenó que se fuera a jugar.

El padre manifestó que esta situación no sería un hecho aislado, ya que, según sus palabras en Radio Sudamerica, la docente en cuestión tiene antecedentes de comportamientos similares.

"Hoy me reuní con la regente, le dije que esto no es un caso aislado y que la seño ya tiene antecedentes, pero minimizó todo. Hay otros casos pero los padres tienen miedo de que la institución tome represalias y sobre todo ahora que están finalizando las clases", agregó.

"La regente dejó un acta y me dijo que iba a hablar con la directora, que casualmente hoy no estaba en la institución", concluyó.