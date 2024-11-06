La Unne, representada a nivel internacional en las Jornadas de Jóvenes Investigadores

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) forma parte por estos días de la representación argentina en las 31° Jornadas de Jóvenes Investigadores (JJI), que se desarrollan en la Universidad de la República de Uruguay.

En Montevideo, con organización a cargo de la casa de altos estudios anfitriona y la Secretaría Ejecutiva de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) los días 6, 7 y 8 de noviembre se llevarán adelante las jornadas bajo la consigna “Educación Superior, Bienestar Colectivo y Convivencia Democrática”.

Los jóvenes de la UNNE que participan de este certamen científico son Andrea Quincose Vilalta, Gimena Cura, Lorena Noemí Duarte, Laura Inés Echazarreta, Maian Lilaj Golzmint, César Ignacio Gonzalo, Pablo Francisco Marsilli Cóceres, Florencia Mariel Monti Areco, Nahuel Agustín Ponce, Florencia Carolina Rodriguez Fittabile, Daniela Jaqueline Sasovsky, Florencia Belén Schaller y Lucrecia Marilyn Trullet.

Así es que los representantes de la universidad que los acompañan son el doctor Félix Ignacio Contreras, la licenciada Florencia Rodríguez Fittabile y el ingeniero Eduardo Fabio Zequiquel.

Los participantes son becarios de investigación de grado y postgrado, premiados en las Jornadas de Comunicaciones Científicas de la UNNE, que se desarrollaron en junio último.

En esa oportunidad, entre otros, se destacó el trabajo “Desencuentros entre teoría, norma y praxis hallados en sentencias condenatorias en personas con afecciones de salud mental”, a cargo de la docente e investigadora Andrea Quincose Vilalta, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas.

De estas jornadas participan más de 700 trabajos, sobre la base de 31 ejes temáticos y 43 universidades de 6 países.



Asimismo, Laura Inés Echazarreta, de Veterinarias, fue premiada por su trabajo “Estudios morfológicos de caprinos angoras chaqueños pertenecientes a pequeños productores de Machagai (Chaco)”; Lorena Noemí Duarte (IBONE), por “Espacios verdes urbanos y su potencial alergénico (Corrientes, Argentina): relevamiento botánico, calendario floral y palinoteca de referencia”; Florencia Belén Schaller (Fac. de Humanidades), por “Dominios semánticos de la predicación no verbal en qomé`k/toba del oeste de Formosa”, entre otros.

Creadas en 1993, las Jornadas "son un espacio anual que reúne a cientos de jóvenes investigadores de las distintas Universidades miembro de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)", especificó la organización del encuentro que se realiza en Uruguay.

"Están orientadas -precisaron- a promover el temprano relacionamiento entre jóvenes científicos de los países de la región y a impulsar su integración en los trabajos que crean".

Asimismo, indicaron que se desarrollan "redes interpersonales y de carácter científico-académicas, cuyo entramado luego posibilita y fundamenta la constitución de grupos regionales de investigación científica".

Actualmente cada edición del programa fija tópicos centrales de carácter estratégico tales como“Ciencia para la Paz”, “Humanización de la Ciencia y Tecnología en el Mercosur”, “Ciencia, Ética e Integración”.

"Es una prioridad dela AUGM formar profesionales idóneos y ciudadanos comprometidos con la realidad actual de nuestro continente Latinoamericano", expresó la organización.

