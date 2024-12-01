Finaliza el ciclo de capacitación a municipios sobre presupuestos y fondos públicos

El ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini, encabezará un encuentro con los funcionarios de las secretarias económicas de las municipalidades correntinas. Se realizará este lunes 2, en Santo Tomé. Será la jornada final de un ciclo de capacitación.

Los funcionarios de las secretarias de hacienda y economía de los municipios correntinos participarán de la jornada cierre de ciclo sobre presupuesto municipal, finanzas, el control de los fondos públicos y liderazgo situacional en gestión, entre otros aspectos importantes en la administración, que dicta el Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la gestión del gobernador Gustavo Valdés.

Este lunes 2, desde las 11, el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini encabezará la octava y última reunión de capacitación en un ciclo inédito en Corrientes. Diseñado por la cartera económica provincial, el Gobierno de Corrientes y las comunas avanzan en una mejora en la calidad institucional, transparencia y control de la administración de fondos públicos.

Sede

La jornada de cierre del ciclo 2024, que se realiza en Santo Tomé, comienza a las 11, en dependencia de la extensión de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), lindera con el Palacio Municipal, por calle Ángel Blanco 551.

El anfitrión de este encuentro es el secretario de Hacienda de la municipalidad de Santo Tomé Hugo Insausti.

Autoridades presentes

Más de una veintena de municipios acudirán a la convocatoria de la gestión del gobernador Gustavo Valdés. La reunión estará encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas Marcelo Rivas Piasentini.

El ministro estará acompañado del subsecretario de Finanzas Héctor Grachot, la coordinadora del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal Patricia Farah, y los coordinadores Rita Larroca, y Marcelo Arecco.

Con esta reunión termina el ciclo, diseñado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, de capacitación sobre Presupuesto Municipal, Finanzas, el Control de los Fondos Públicos y Liderazgo situacional en gestión este año y destinado a los funcionarios de las secretarías de Hacienda y Economía de las municipalidades correntinas.