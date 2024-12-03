Convocatoria: Juani necesita una familia que lo cuide y lo quiera incondicionalmente

Juan Carlos tiene un diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo, lo que implica cuidados especiales y un acompañamiento constante. Asiste regularmente a terapia ocupacional y participa de actividades en el Centro de Discapacidad IAD cada mañana. Aunque no se comunica de manera verbal ni escrita, se expresa con miradas, gestos y sonrisas que llenan de ternura a quienes lo rodean.

Este joven es capaz de dar y recibir afecto de manera genuina. Reconoce a las personas que le brindan cariño y lo demuestra lanzándose a sus brazos con abrazos y caricias. Disfruta de la música, las actividades lúdicas y logra respetar consignas simples. Además, puede alimentarse por sí mismo y participa activamente en espacios compartidos con sus pares y cuidadores.

Juan Carlos necesita una familia que pueda integrarlo con vistas a la adopción, dispuesta a brindarle amor incondicional, paciencia y acompañarlo en su educación especial y tratamiento de rehabilitación. Se busca un hogar sin prejuicios, organizado y comprometido a garantizar su bienestar integral.

Una búsqueda abierta y urgente

Esta convocatoria pública fue dispuesta por el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 de Corrientes, a cargo de la doctora Carolina L. Macarrein, junto con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la provincia. Es una medida excepcional que se adopta cuando no se encuentran aspirantes disponibles en los registros provinciales y nacionales.

No se requiere inscripción previa en ningún registro del país. Las personas interesadas en ofrecerle a Juan Carlos el hogar que tanto espera pueden descargar el formulario de convocatoria desde el sitio web del Poder Judicial de Corrientes: Formulario de Convocatorias Públicas.

El formulario completo debe enviarse al correo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4: [email protected] o al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos: [email protected].

Para consultas, los interesados pueden comunicarse de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, al teléfono (379) 4104289 (Juzgado) o (379) 4104298 (Registro Único), o acercarse al Registro en Pellegrini 917 – Entrepiso, ciudad de Corrientes.

Juan Carlos espera a esa familia que lo abrace, lo cuide y lo acompañe en este camino de amor y transformación. ¿Te animás a ser parte de su historia?