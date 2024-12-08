Pronostican precipitaciones y temperaturas en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional informó este lunes cómo estará el tiempo durante la semana en la ciudad de Corrientes.

Después de las lluvias del fin de semana, el organismo adelantó que las precipitaciones continuarán este lunes, donde se espera un 60% de probabilidad de lluvias durante el mediodía, con una máxima de 26°C.

El tiempo empezará a mejorar a partir del martes, con un cielo parcialmente soleado y una máxima que ascenderá a los 31°C.

Para el miércoles, se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y una máxima de 32°C.

Según el pronostico extendido del SMN, las precipitaciones volverán a partir del jueves con un 55% de probabilidad de lluvias durante la tarde, acompañado de una máxima de 30°C.

El mal tiempo, continuará durante la mañana del viernes, donde se espera un 70% de probabilidad de lluvias.