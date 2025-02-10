Empresa de colectivos deberá indemnizar a una pasajera por perder sus valijas y las de sus hijas

Empresa de colectivos deberá indemnizar a una pasajera por perder sus valijas y la de sus hijas. El hecho ocurrió en 2023 y la mujer había partido de Saladas, Corrientes. Deberá abonar más de $500 mil por los daños causados.

El juez en lo Civil y Comercial de Saladas, Sergio Juniors Shwoihort hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios presentada por una mujer que viajó desde Saladas hasta Presidencia de la Plaza (Chaco) con sus dos hijas en colectivo y al bajar no encontró sus valijas.

Ahora, la empresa deberá pagar por daño material y moral y también deberá indemnizarla por daños punitivos. Estos últimos se establecen en general cuando el demandado causó daño con mala fe o negligencia grave.

La pasajera viajó en enero de 2023 con sus dos hijas pequeñas desde Saladas hasta Presidencia de la Plaza (Chaco) en colectivo y cuando llegó a destino y fue a retirar sus pertenencias un bolso de color gris no estaba ya que la empresa las entregó a otro pasajero por equivocación.

La mujer reclamó ese mismo día a la empresa, a través de los canales proporcionados por ésta y también hizo la denuncia en la comisaría de Presidencia de la Plaza pero la empresa de colectivos no respondió a sus reclamos. Quince días después volvió a reclamar y le dijeron que le ofrecían como indemnización 20 mil pesos, que no aceptó y presentó como pruebas capturas de pantallas a la Justicia.

Relación de consumo y reparación por daño material y moral

Según el magistrado el conflicto planteado se enmarca en una relación de consumo por lo que para sentenciar tuvo en cuenta las normativas vigentes en este ámbito.

La mujer se vio afectada no solo porque perdieron sus valijas sino porque nunca le prestaron atención y no fueron empáticos con la situación.

El doctor Shwoihort estableció que la empresa deberá abonar más de 500 mil pesos con los intereses correspondientes en concepto de daño material y moral.

Esta suma fue fijada teniendo en cuenta toda la situación que no estaba sola cuando se angustió por la pérdida de la valija, sino con sus hijas de 8 y 6 años y que la empresa no fue rápida para solucionar el problema.