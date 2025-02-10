El Ministerio de Salud de Corrientes recuerda los controles durante el embarazo

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes recuerda llevar adelante un control prenatal adecuado ya que el mismo ayuda a detectar problemas de crecimiento del bebé y, también a cuidar la salud de la mamá. A esto agregaron que los test de embarazo son gratuitos, así como los estudios de laboratorio, las ecografías y la medicación durante la gestación.

Los análisis que se piden, son fundamentales ya que informan sobre la condición materna de salud, sus alteraciones y los tratamientos que deben ser instituidos para llevar a término un embarazo sin complicaciones.

En tanto, señalaron que la ecografía, tiene un rol importante en la detección de alteraciones del crecimiento del niño. Este estudio, ayuda también a detectar alteraciones de la madre que pudieran afectar el crecimiento del bebé.

Controles

El control perinatal y entrevistas programadas con el equipo de salud deben realizarse lo más pronto posible y de forma regular o periódica. En lo posible, tiene que ser de alta cobertura y al menos cinco veces durante el embarazo. El obstetra hará control y pedirá estudios como laboratorio que se puede llegar a repetir en esos meses.

A la vez, controlará el peso, longitud, cantidad de líquido amniótico, ya que son datos de alarma que sirven para vigilar la evolución del bebé. La ecografía debe hacerse una cada trimestre o todos los meses, sí así lo deciden.

También, el médico verificará cómo se encaja el bebé y su ubicación en la panza. Las mamás, no deben olvidar hacerse Papanicolaou y, además, un control dental.

En cada entrevista deben asistir con su carnet perinatal. En el caso de una urgencia, es recomendable asistir a la guardia con este carnet, así el médico toma conocimiento de que está embarazada.

Vacunación

Todas las personas gestantes -entre la semana 32 y 36 inclusive- tienen disponible la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) de manera gratuita en vacunatorios de CAPS, SAPS y hospitales públicos de la provincia.

El Virus Sincicial Respiratorio es la principal causa de las Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en niñas y niños especialmente en menores de seis meses, por lo que al vacunarse a las personas gestantes el pasaje transplacentario de anticuerpos protegerá al recién nacido contra esta infección.

La vacuna VSR se puede recibir junto a cualquiera de las otras vacunas indicadas durante el embarazo: triple bacteriana acelular, antigripal y COVID-19.